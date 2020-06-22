ФАС тоже возмутился миллиардными поставками защитных костюмов в Госпиталь ветеранов от рэпера

Петербургское управление возбудило дело о поставках в госпиталь средств защиты врачей более чем на миллиард. Первой, кто удивился этим контрактам, всё-таки стала «Фонтанка».

Фото: скриншот с сайта «Яндекс.Карты»

Именно чиновникам управления предстоит узнать, как нашли друг друга профессор Кабанов и рэпер Tony VA, заключившие спорную сделку. Антимонопольное дело было возбуждено после того, как ведомство изучило объяснения руководства госпиталя о подноготной миллиардных контрактов. «Изучив полученные ответы, СПб УФАС выявило в действиях Госпиталя при заключении контракта с ООО «Рэд Стар» на поставку средств индивидуальной защиты на сумму, превышающую миллиард рублей, признаки нарушения закона», - говорится в пресс-релизе.



Глава медучреждения Максим Кабанов, который и ставил подписи на спорных контрактах, в коротком разговоре с «Фонтанкой» 22 июня не стал комментировать решение ФАС, сказав, что ему пока ничего не известно о возбужденном деле, а вопрос о том, как проходило общение в антимонопольным ведомством, оставил без ответа.

Если коротко, то речь идет о самом крупном в городской истории контракте на покупку сразу 500 тысяч противочумных костюмов на 1,03 миллиарда рублей. «Фонтанка» об этом писала 3 июня. Поставщиком крупнейшей партии стал владелец московской компании «Рэд стар» Антон Ватель. На ритмичность поставок должен был положительно повлиять аванс в 300 млн рублей, которые были положены ему в день подписания контракта, еще до начала поставок.

На просторах интернета Антон Ватель куда больше известен не как поставщик медоборудования, а как спортивный и музыкальный промоутер. А в далеком 2013-м он засветился под псевдонимом Tony VA и записал совместный альбом «#всезнаютвсе» с известным хип-хоп-исполнителем Loc Dog. Один из их треков называется очень символично — «Питер, Питер». Он о том, как молодые и красивые москвичи на один денек приезжают погулять по Петербургу и признаются ему в любви (https://youtu.be/UqfxGik06Go).



В ходе подготовки публикации корреспонденты «Фонтанки» сталкивались с удивлением давних участников рынка медоборудования: никто их них раньше про «Ред стар» не слышал. Контракт, который эта фирма заключила, был проведен по принципу закупки у единственного поставщика, хотя раньше она ничего в больницы не поставляла.

Больше чем на миллиард рублей средств индивидуальной защиты врачей в городе никогда не закупалось. Зачем госпиталю, в котором работает 300 врачей нужно 500 тысяч костюмов, вопрос сложный, но с ним более-менее все понятно. Госпиталь ветеранов выступил своего рода аккумулятором средств защиты для большого числа медучреждений по всему городу, объясняли «Фонтанке» в комитете по здравоохранению.

Но вот на вопрос, почему поставкой средств индивидуальной защиты занялась именно «Рэд стар», «Фонтанка» прямого ответа от чиновников не получила. В самом госпитале ветеранов на официальный запрос обещали ответить только через положенные по закону семь дней, а главврач больницы Максим Кабанов уверенно уходил от любых комментариев на этот счет. И по телефону, и в мессенджерах.



Откуда он вообще узнал, что маленькая московская фирма «Рэд стар» торгует медицинскими костюмами, и почему сразу поверил, что Антон Ватель сможет привезти ему 500 тысяч крайне дефицитных защитных костюмов, для «Фонтанки» так и осталось загадкой. И почему даже нее дал шанса каким-то другим, более опытным и понятным поставщикам побороться за контракт, - тоже неясно.

При этом основной вид деятельности фирмы-поставщика, ООО «Рэд стар», — «Деятельность рекламных агентств». На момент заключения контракта из нескольких десятков его других кодов ОКВЭД не было ничего даже приблизительно медицинского. И лишь спустя три недели после получения миллиардного контракта, 21 мая, «Рэд стар» добавил себе в список видов деятельности код 46.46.2 «Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях».

В комитета по здравоохранению оперативно комментировать решение ФАС не стали, сообщив, что пока только готовят ответ. Антон Ватель на вопросы «Фонтанки» в мессенджере не ответил. Ранее он предлагал редакции самостоятельно искать ответы на вопросы: «Откройте интернет и посмотрите там. Вы же журналисты». Так что теория о том, что экс-рэпер мог быть связан с программами семьи Ротенбергов по развитию хоккея в России, осталась без подтверждения.



Денис Лебедев, "Фонтанка.ру"