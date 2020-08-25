Полковник ФСИН и коммерсант получили 29 лет на двоих за расправу над куратором стройки Новых Крестов

Экс-сотрудника пенитенциарной системы Сергея Мойсеенко и коммерсанта Игоря Захарова приговорили к длительному сроку в колонии по делу об убийстве. Оба причастны к расстрелу сотрудника, не смолчавшего о взятках в СИЗО Петербурга.



О приговоре Ленинградского областного суда 25 августа сообщает Генеральная прокуратура. Как установил суд, осенью 2016 года замначальника управления ФСИН России по Петербургу и Ленобласти Мойсеенко решил убить своего подчинённого Николая Чернова, рассказавшего правоохранителям о взятках и хищениях на стройке нового следственного изолятора «Кресты-2», привлёк в качестве исполнителя Сабира Садыкова, оружие подыскал ходивший в должниках у Мойсеенко Захаров.