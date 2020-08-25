Полковник ФСИН и коммерсант получили 29 лет на двоих за расправу над куратором стройки Новых Крестов
Экс-сотрудника пенитенциарной системы Сергея Мойсеенко и коммерсанта Игоря Захарова приговорили к длительному сроку в колонии по делу об убийстве. Оба причастны к расстрелу сотрудника, не смолчавшего о взятках в СИЗО Петербурга.
О приговоре Ленинградского областного суда 25 августа сообщает Генеральная прокуратура. Как установил суд, осенью 2016 года замначальника управления ФСИН России по Петербургу и Ленобласти Мойсеенко решил убить своего подчинённого Николая Чернова, рассказавшего правоохранителям о взятках и хищениях на стройке нового следственного изолятора «Кресты-2», привлёк в качестве исполнителя Сабира Садыкова, оружие подыскал ходивший в должниках у Мойсеенко Захаров.
Предпринимателю Захарову вменили пособничество в убийстве, незаконный оборот оружия и назначили 14 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Мойсеенко суд приговорил к 15 годам строгого режима и лишил звания «полковник внутренней службы».
Курировавшего строительство Новых Крестов подполковника Николая Чернова расстреляли в марте 2017 года на дороге во Всеволожском районе Ленобласти. Выпустивший в него семь пуль Садыков получил 9 лет лишения свободы и указал на Мойсеенко и Чернова.
Их дело слушал суд присяжных. Первый состав коллегии вину фигурантов не увидел, их оправдали и отпустили, но Мойсеенко почти сразу задержали по другому уголовному делу. Оправдательный приговор отменил Верховный суд, со второй попытки прокуратура убедила новый состав присяжных в виновности полковника и коммерсанта.