Не повесил флаг — считай, надругался. В Петербурге целый дом нарушил закон о госсимволах РФ

Прокуратура не нашла триколор на многоквартирном доме в Петербурге. И теперь требует наказать того, кто не умеет любить Родину правильно.

автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

Самое обычное ТСЖ в Красногвардейском районе уличили в безразличии к национальной политике в непростых условиях, сложившихся на мировой арене. Любовь к государственным символам прокуратура начала прививать в эпистолярном жанре. Теперь у товарищества собственников жилья есть месяц, чтобы научиться «корректно использовать» российский флаг и примерно наказать виноватых в том, что раньше не использовали. В Ассоциации ТСЖ посоветовали не паниковать, а искать хорошего юриста. А также крота, который копает под членов правления.



Утро 9 июля началось для ТСЖ «Металлистов, 15» с захватывающего чтения. Председатель Ольга Нечаева получила письмо из прокуратуры Красногвардейского района. Документ датирован 23 июня, однако две недели провел в почтовых разъездах. В конверте оказался документ, который может разделить жизнь тысяч жилых домов на «до» и «после». Прокурор Красногвардейского района Роман Чирков в своем послании начал со страшного: проверка выявила, что ТСЖ «Металлистов,15» нарушило законодательство о государственных символах РФ.

Дальнейший текст на трех страницах изобилует юридическими отсылками по принципу от общего к частному. Все начинается с указа президента за номером 1666, которым глава государства утвердил стратегию национальной политики до 2025 года. Автор напоминает попавшемуся на горячем ТСЖ, что целью государственной национальной политики РФ являются «укрепление национального согласия, обеспечение политической и социальной стабильности, развитие демократических институтов».

«В условиях сложившейся политической ситуации на мировой арене, воспитание уважения и любви к символам государства, их корректное использование, составляет важнейшее направление в формировании патриотического сознания граждан Российской Федерации», — говорится в тексте представления. Далее прокурор Чирков поясняет членам правления ТСЖ, зачем вообще нужны государственные символы РФ (и правильно — судя по их патриотически несознательному поведению, в ТСЖ не в курсе): символы «являются внешними отличительными признаками государства, объявляющими всем странам мира о его самобытности, индивидуальности и суверенитете». И с этим не поспоришь — каждый, кто окажется на проспекте Металлистов вблизи дома 15, должен сразу понять, в какой самобытной стране оказался.



Фото: скриншот с сайта «Яндекс.Карты»

Есть в представлении и упоминание Конституции — еще той, старой. И федерального конституционного закона, в котором описаны государственный флаг, герб и гимн. Что правильно, ведь одно неловкое движение, и простую парадную можно будет спутать с консульством Словении.

Дальше из послания прокуратуры следует, что, в соответствии с законодательством, в дни государственных праздников 12 июня и 12 декабря на зданиях общественных объединений, предприятий, учреждений и организаций, а также на жилых домах вывешивается (либо поднимается на мачтах, флагштоках) Государственный флаг Российской Федерации. Казалось бы, при чем тут ТСЖ? А при том, что в силу пункта 10 постановления правительства РФ № 491 общее имущество должно содержаться в состоянии, обеспечивающем соблюдение прав и законных интересов собственников помещении, а также иных лиц.

Поскольку общее имущество многоквартирного дома принадлежит собственникам помещений, а непосредственное управление многоквартирным домом осуществляется управляющей организацией, эта организация и обязана, по мнению прокуратуры, вывешивать Государственный флаг РФ в государственный праздник РФ.



Факт геополитической близорукости членов правления зафиксирован проверкой, которая установила, что 12 июня на жилом доме по адресу: проспект Металлистов, 15, государственный флаг размещен не был. Смешно? А зря.

«В силу статьи 10 закона 1-ФКЗ, использование Государственного флага Российской Федерации с нарушением настоящего Федерального конституционного закона, а также надругательство над Государственным флагом Российской Федерации влечет за собой ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации», — говорится в послании.

Однако у ТСЖ есть возможность искупить и загладить. Для этого нужно сделать три простых шага в правильную сторону: безотлагательно рассмотреть представление с уведомлением прокуратуры о дате и времени оного, принять меры к устранению выявленных нарушений законодательства и пресечению подобных нарушений впредь, а также рассмотреть вопрос о привлечении к ответственности виновных лиц. О результатах и принятых мерах — доложить в месячный срок.

Председатель ТСЖ «Металлистов, 15» Ольга Нечаева рассказала «Фонтанке», что, получив письмо, первым делом поинтересовалась у коллег из домов поблизости, не приходило ли им что-то подобное. Ведь 12 июня квартал не то чтобы был увешан флагами. Но соседям — не приходило. Теперь ТСЖ будет нанимать юриста, чтобы составить грамотный ответ прокуратуре. В целом же и членов правления, и жильцов дома удивил подход к снаряду. Они, может быть, и не против любви к государственным символам, но предпочли бы испытать ее по согласию, а не в принудительном порядке.



«У нас всего 200 квартир и не такие большие доходы, каждая копеечка куда-то идет, но мы флаг, если надо, купим, — говорит Нечаева. — Я жильцов спросила, не затронет ли размещение флага их политические взгляды. Люди, конечно, не против, чтобы он висел, но они в шоке. Их возмутил подход. С поправками в новую конституцию мы что, иконы должны будем вешать в каждом подъезде?»

Но в деле о флаге есть много других, не риторических вопросов. Чтобы повесить флаг, на здание надо установить флагшток (или мачту, ну, вы помните). Это, как и покупка самого флага, и его установка (кто-то должен принести лестницу, влезть на нее и с должным уважением воткнуть древко в держатель) — расходы. По какой статье их проводить? Флаг надо вывешивать один на все здание или у входа в каждую парадную? Или, может быть, на каждом балконе — почему это жильцы первого этажа будут засыпать и просыпаться под сенью триколора, а обитатели пятого окажутся лишены этой чести? Какого размера должен быть флаг? Что будет, если окажется, что его произвели в Китае?



Ну и самый главный вопрос. Вывесил флаг — береги его. Если кто-то осквернит государственный символ, тебе отвечать. То есть встает вопрос о круглосуточном дежурстве. Значит, надо составить списки и очередность, кто когда может, и справедливо составить, чтобы каждый в карауле постоял, особенно дети. Все же граждане, у всех права, а некоторых так еще и воспитывать надо. 12 июня наконец-то станет запоминающимся днем в году. И 12 декабря — тоже.

Кстати, послание о флаге — не первое необычное письмо прокуратуры в адрес ТСЖ «Металлистов, 15». По словам Ольги Нечаевой, месяца полтора назад прокуратура имела к ее товариществу вопросы относительно коронавирусной угрозы. «Там говорилось, что якобы какая-то проверка была, выявившая, что мы не исполняем меры профилактики, — говорит председатель. — Но мы письменно ответили, что все соблюдаем, подъезды моем с хлоркой. Около 30 тысяч рублей на дезинфекцию за время эпидемии потратили».

Вероятно, за ТСЖ «Металлистов, 15» нужен глаз да глаз, потому что у него сложная судьба. В 2018 году собственники через суд лишили управляющую компанию права вести свои хозяйственные дела. «Канитель тянулась с 2015 года, — говорит Нечаева. — И решение суда не исполнялось полгода, пришлось приставов вызывать. Дом сравнительно новый, 2008 года, управляющие компании сменяли одна другую, пока жильцы не выяснили, что у последней УК сумасшедший долг в 12 миллионов рублей перед ГУП «ТЭК». Причем у этой компании было только один дом, наш».



Как пояснила «Фонтанке» председатель Ассоциации ЖСК, ЖК и ТСЖ Марина Акимова, вывесить флаг на жилом доме по всем правилам не так-то просто. Для начала нужно положительное решение собрания собственников жилья. Провести собрание в условиях эпидемии — проблематично. Затем надо расписать расходы, например, по статье «общедомовые нужды». Но, по опыту ассоциации, за странными требованиями к ТСЖ обычно стоят чьи-то интересы.

Например, некоторое время назад товарищества получали требование организовать сбор ртутных ламп в подъездах. А контейнеры для сбора стоили по 16 тысяч рублей за штуку и производила их только одна компания. «Обычно за такими ситуациями кроется специфический интерес. Значит, завелся кто-то в доме, кто имеет цель, например, сменить ТСЖ, — говорит Марина Акимова. — Пишет жалобы на портал «Наш Санкт-Петербург», в прокуратуру... Надо крота искать внутри дома. А начинать — с юриста, который поможет написать ответ прокуратуре».

Венера Галеева, «Фонтанка.ру»

