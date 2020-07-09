Журналиста Бабченко включили в российский перечень террористов и экстремистов

Российский журналист Аркадий Бабченко, который покинул Россию в начале 2017 года, был внесен в перечень террористов и экстремистов Федеральной службы по финансовому мониторингу.



«Организации и физические лица, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму: номер 1499 Бабченко Аркадий Аркадьевич», — сообщается 9 июля на сайте ведомства.



Причины такого решения в Росфинмониторинге не объяснили.



Напомним, что Бабченко не живет в РФ с 2017 года из-за якобы поступавших угроз в связи с его деятельностью журналиста. В том же году он обосновался в Киеве. 29 мая 2018 года появилась новость об убийстве Бабченко на украинской земле, однако уже на следующий день он, живой и здоровый, появился на пресс-конференции. По его словам, инсценировка его убийства якобы была «операцией СБУ» с целью поимки диверсионной группы, которая будто бы планировала целую серию политических убийств. В конце 2019 года стало известно, что Бабченко покинул Украину.

