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09.07.2020 13:39
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Журналиста Бабченко включили в российский перечень террористов и экстремистов

Российский журналист Аркадий Бабченко, который покинул Россию в начале 2017 года, был внесен в перечень террористов и экстремистов Федеральной службы по финансовому мониторингу.

«Организации и физические лица, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму: номер 1499 Бабченко Аркадий Аркадьевич», — сообщается 9 июля на сайте ведомства.

Причины такого решения в Росфинмониторинге не объяснили.

Напомним, что Бабченко не живет в РФ с 2017 года из-за якобы поступавших угроз в связи с его деятельностью журналиста. В том же году он обосновался в Киеве. 29 мая 2018 года появилась новость об убийстве Бабченко на украинской земле, однако уже на следующий день он, живой и здоровый, появился на пресс-конференции. По его словам, инсценировка его убийства якобы была «операцией СБУ» с целью поимки диверсионной группы, которая будто бы планировала целую серию политических убийств. В конце 2019 года стало известно, что Бабченко покинул Украину.

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Комментарии (1)

grannie
Фёдор Протасов нашего времени к цыганам свалил, как по пьесе и положено
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