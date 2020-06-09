За взятку в 100 млн задержан топ-менеджер «МЭС Северо-Запад». Деньги он якобы требовал за подключение к сетям в Усть-Луге компании миллиардера Михельсона

Директора по развитию Деревенчука и начальника отдела по договорам Серебрякова филиала «ФСК ЕЭС» «Магистральные электрические сети Северо-Запад» задержали за требование взятки. По версии следствия, деньги они рассчитывали получить с компании «Усть-Луга Ойл», где совет директоров возглавляет экс-глава Карелии Александр Худилайнен. Предметом требования стало согласование подключения к сетям компании «Новатэк-Усть-Луга».

Как сообщили 47news в СК Ленобласти, 9 июня задержаны директор по развитию и начальник отдела по договорам сети филиала ПАО «ФСК ЕЭС» «Магистральные электрические сети Северо-Запад» (ПАО «ФСК ЕЭС» на 80 % принадлежит государственным «Россетям»). Им вменяют покушение на получение взятки в особо крупном размере.



По версии следствия, подозреваемые через посредника потребовали 100 миллионов рублей от исполнительного директора АО «Усть-Луга Ойл» за согласование сделки опосредованного присоединения ООО «Новатэк — Усть-Луга» к электрической подстанции в Усть-Луге «Слободка», принадлежащей АО «Усть-Луга Ойл».

«Высказывали угрозы о не согласовании со стороны «МЭС Северо-Запад» сделки, а также о дальнейшем негативном влиянии на осуществление деятельности АО «Усть-Луга Ойл», — сообщает СК.

Оперативное сопровождение осуществляют сотрудники регионального Управления ФСБ, уточнили в СК. Проведены обыски в квартирах подозреваемых, а также в административных помещениях «МЭС Северо-Запад» и ООО «Новатэк — Усть-Луга». Изъяты документы и электронные носители информации. Подозреваемые задержаны на двое суток, решается вопрос об избрании меры пресечения.

По информации 47news, у «Усть-Луги Ойл» были договорные обязательства перед «Новатэк Усть-Луга» о техприсоединении к своей подстанции. Речь идёт о директоре по развитию «Магистральных электрических сетей Северо-Запад» Юрии Деревенчуке и начальнике отдела по договорам Серебрякове. Оба сейчас находятся в СК Ленобласти.

