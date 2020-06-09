За взятку в 100 млн задержан топ-менеджер «МЭС Северо-Запад». Деньги он якобы требовал за подключение к сетям в Усть-Луге компании миллиардера Михельсона
Директора по развитию Деревенчука и начальника отдела по договорам Серебрякова филиала «ФСК ЕЭС» «Магистральные электрические сети Северо-Запад» задержали за требование взятки. По версии следствия, деньги они рассчитывали получить с компании «Усть-Луга Ойл», где совет директоров возглавляет экс-глава Карелии Александр Худилайнен. Предметом требования стало согласование подключения к сетям компании «Новатэк-Усть-Луга».
Как сообщили 47news в СК Ленобласти, 9 июня задержаны директор по развитию и начальник отдела по договорам сети филиала ПАО «ФСК ЕЭС» «Магистральные электрические сети Северо-Запад» (ПАО «ФСК ЕЭС» на
По версии следствия, подозреваемые через посредника потребовали 100 миллионов рублей от исполнительного директора АО «Усть-Луга Ойл» за согласование сделки опосредованного присоединения ООО «Новатэк — Усть-Луга» к электрической подстанции в Усть-Луге «Слободка», принадлежащей АО «Усть-Луга Ойл».
«Высказывали угрозы о не согласовании со стороны «МЭС Северо-Запад» сделки, а также о дальнейшем негативном влиянии на осуществление деятельности АО «Усть-Луга Ойл», — сообщает СК.
Оперативное сопровождение осуществляют сотрудники регионального Управления ФСБ, уточнили в СК. Проведены обыски в квартирах подозреваемых, а также в административных помещениях «МЭС Северо-Запад» и ООО «Новатэк — Усть-Луга». Изъяты документы и электронные носители информации. Подозреваемые задержаны на двое суток, решается вопрос об избрании меры пресечения.
По информации 47news, у «Усть-Луги Ойл» были договорные обязательства перед «Новатэк Усть-Луга» о техприсоединении к своей подстанции. Речь идёт о директоре по развитию «Магистральных электрических сетей Северо-Запад» Юрии Деревенчуке и начальнике отдела по договорам Серебрякове. Оба сейчас находятся в СК Ленобласти.
Терминалы ООО «Новатэк Усть-Луга» и АО «Усть-Луга Ойл» расположены практически вплотную друг к другу в морском порту Усть-Луга в Кингисеппском районе Ленобласти. Там же рядом находится подстанция «Слободка». Оба комплекса специализируются на экспорте нефтепродуктов. Терминалы связаны с крупным бизнесом.
Так, нефтетерминал АО «Усть-Луга Ойл» является конечной точкой «Балтийской трубопроводной системы — 2». С июня 2017 года совет директоров компании возглавляет бывший глава Карелии и экс-спикер Законодательного собрания Ленинградской области Александр Худилайнен. В акционерах АО «Усть-Луга Ойл» — дочерняя компания «Транснефти» (ООО «Транснефть-Балтика»), кипрская Capefar Limited, связанная с международным энергетическим трейдером Gunvor, а также ООО «Толинг», подконтрольное миллиардеру Андрею Бокареву.
В свою очередь, ООО «Новатэк Усть-Луга» является 100%-й «дочкой» российской газовой компании «Новатэк», основателем, председателем правления и крупнейшим акционером которой является миллиардер Леонид Михельсон. По итогам 2019 года терминал АО «Усть-Луга Ойл» перевалил 21,3 млн тонн нефтепродуктов, а через терминал «Новатэк Усть-Луга» годом ранее прошли 6,6 млн тонн нефтепродуктов.