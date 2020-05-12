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12.05.2020 15:02
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Родственники совладельца АО «ВАД» купили одного из крупных подрядчиков компании

Дети совладельца дорожного строителя АО «ВАД» Валерия Абрамова приобрели компанию «Балтмостстрой». Судя по данным СПАРК, у фирмы заключены контракты с АО «ВАД», а смена владельцев произошла 6 мая.

По сведениям из открытых источников, Александр и Антон Абрамовы приобрели «Балтмостстрой» у Юлии Борисовой. Выручка компании за 2018 год, по данным СПАРК, составила почти 3 млрд рублей. Выручка АО «ВАД» за тот же период составила 81,7 млрд рублей. В пресс-службе компании на вопрос о причине сделки сообщили, что не дают комментариев по телефону.

Сделка происходит на фоне сокращения количества госзаказов на рынке дорожного строительства. Это отразилось на одном из некогда крупнейших мостостроителей города ЗАО «Пилон», который попал под наблюдение в связи с банкротным иском налоговой. О сокращении объема дорожных госконтрактов также говорят данные системы СПАРК — в течение 2019 года АО «ВАД» заключило 45 контрактов на 74,8 млрд рублей, в 2020 году компании удалось заключить 17 контактов на 33 млрд рублей.

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