Победа над болезнью зависит от дорогих лекарств
Юля несколько лет борется с нейробластомой. Уже пройден долгий путь. В какой-то момент казалось, что болезнь отступила. Но произошёл рецидив. Сейчас девочке, после второй пересадки костного мозга, нужна иммунотерапия. Но лекарство, которое необходимо, можно купить только за рубежом, и стоит оно очень дорого.
Благотворительный фонд «Наши дети» просит помочь в сборе средств на лечение.
Юлия Опарина, 5 лет.
Нейробластома, 4 стадия, рецидив.
Требуется лекарственный препарат для иммунотерапии. Сумма сбора — 1 550 000 руб.
У Юли четвёртая стадия рака — нейробластома правого надпочечника. Когда болезнь начала прогрессировать, девочке не было ещё и двух лет. В Москве опухоль удалили, назначили 8 курсов химиотерапии, затем была трансплантация костного мозга. Впереди ждал почти год поддерживающей терапии. И вот в 2018 году болезнь отступила. Но к великому сожалению, как бывает в динамике лечения нейробластомы, она вернулась.
В 2019 году произошёл рецидив, и Юле снова пришлось проходить лечение. Снова долгая химиотерапия, MIBG–терапия, снова трансплантация, которую удалось провести до начала весны — в феврале 2020-го. Сейчас девочке необходимо пройти иммунотерапию. Это нужно сделать не позднее чем через 100 дней после трансплантации. Именно это лечение, согласно протоколу консилиума врачей, повысит шансы на выздоровление и будущее без рецидивов.
Для иммунотерапии нужен препарат «Динутуксимаб Бета», 12 флаконов. Но лекарство не зарегистрировано в России, поэтому его надо покупать за свой счёт и везти из-за границы. Для покупки нужно в общей сложности 9 136 800 рублей. Для родителей это огромная сумма, которую они не в состоянии собрать самостоятельно и за короткий срок. А времени остаётся всё меньше — из отпущенных 100 дней прошло уже больше двух месяцев. Поэтому семья обратилась в благотворительные организации.
Один из фондов, который ведёт сбор средств, — БФ «Наши дети». Он собирает часть необходимой суммы — 1 550 000 руб.
Сейчас Юля находится с мамой в НИИ ДОГиТ
О том, как помочь Юле, можно узнать на её странице на сайте БФ «Наши дети».