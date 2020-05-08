Победа над болезнью зависит от дорогих лекарств

У Юли четвёртая стадия рака — нейробластома правого надпочечника. Когда болезнь начала прогрессировать, девочке не было ещё и двух лет. В Москве опухоль удалили, назначили 8 курсов химиотерапии, затем была трансплантация костного мозга. Впереди ждал почти год поддерживающей терапии. И вот в 2018 году болезнь отступила. Но к великому сожалению, как бывает в динамике лечения нейробластомы, она вернулась.

В 2019 году произошёл рецидив, и Юле снова пришлось проходить лечение. Снова долгая химиотерапия, MIBG–терапия, снова трансплантация, которую удалось провести до начала весны — в феврале 2020-го. Сейчас девочке необходимо пройти иммунотерапию. Это нужно сделать не позднее чем через 100 дней после трансплантации. Именно это лечение, согласно протоколу консилиума врачей, повысит шансы на выздоровление и будущее без рецидивов.

Для иммунотерапии нужен препарат «Динутуксимаб Бета», 12 флаконов. Но лекарство не зарегистрировано в России, поэтому его надо покупать за свой счёт и везти из-за границы. Для покупки нужно в общей сложности 9 136 800 рублей. Для родителей это огромная сумма, которую они не в состоянии собрать самостоятельно и за короткий срок. А времени остаётся всё меньше — из отпущенных 100 дней прошло уже больше двух месяцев. Поэтому семья обратилась в благотворительные организации.

Один из фондов, который ведёт сбор средств, — БФ «Наши дети». Он собирает часть необходимой суммы — 1 550 000 руб.