На недельку до одиннадцатого. Базы отдыха в Ленобласти переполнены отдыхающими петербуржцами

Запрет на зарубежные поездки «сделал» кассу сотням турбаз и загородных коттеджей в Ленинградской области. Те, у кого нервы оказались покрепче и кто не решил сразу же наглухо закрыться, на «длинных майских» имеют почти 100%-ную загрузку.

Фото: ИТАР-ТАСС/ Руслан Шамуков

Граница на замке, да и по стране особо не поездишь, а это значит, что сотни тысяч петербуржцев в майские праздники в этом году активно изучают окрестности родного города.

Год назад на «длинные выходные» за границу уехало, по данным Ассоциации туроператоров, 1,2–1,5 млн россиян, и, по самым грубым подсчетам, петербуржцев из них было как минимум 200–300 тысяч. Именно эта «социальная база», как говорят владельцы туристических объектов, «средний класс плюс», сейчас и наполняет многочисленные базы отдыха в соседнем регионе.



Юридически чисто

Комитет по туризму Ленобласти насчитал в регионе более 850, говоря чиновничьим языком, «коллективных средств размещения». Это и крупные базы отдыха, и санатории, и небольшие туристические коттеджные комплексы, вплоть до охотничьих домиков.

«Многие из них работают, соблюдая те условия, что мы им выставили: отказ от организации общественного питания и проведения массовых мероприятий», — рассказал «Фонтанке» глава профильного комитета Евгений Чайковский.

Старт коронавирусных ограничений в конце марта мог поставить крест на индустрии загородного отдыха Ленобласти. Пункт 1.10 постановления областного правительства от 30 марта 2020 г. № 165 гласил: «Приостановить работу организаций в сфере культуры, спорта и туризма, расположенных на территории Ленинградской области».

Евгений Чайковский объясняет «Фонтанке»: этот пункт чиновникам пришлось серьезно осмыслять в диалоге с предпринимателями и искать компромиссы. В течение апреля это постановление неоднократно менялось. Вместо пункта 1.10 в действующей редакции пункт 1.12 буквально повторяет первоначальный тезис, хотя появился новый — 1.14, где «средствам размещения», в принципе, разрешено работать, но только в режиме «услуг проживания».



«Конечно, это было трудно. Мы связались, к примеру, со всеми семью нашими горнолыжными курортами. Их склоны и рестораны действительно пришлось закрыть еще 28 марта, но зато там все еще можно размещать отдыхающих в коттеджах», — говорит глава комитета.

Все занято

Редакция обзвонила с десяток «средств размещения» — места на ближайший уик-энд для семьи с тремя детьми оказалось легко найти лишь в гостиницах. К примеру, в Рощино двухкомнатный номер в отеле стоит около 13 000 за две ночи, можно с маленькой собачкой. Питание — за отдельную плату «на вынос» из закрытого ресторана или с доставкой в номер. Отдельные же коттеджи на большую семью на ближайшие дни отыскать удалось с трудом. Они пока есть, к примеру, в Коробицыно за 18 тысяч (две ночи).

Попроще и подешевле будет, если вас всего двое. Предложения маленьких номеров в отелях, секций в таунхаусах и домиков с минимальными удобствами есть и на Финском заливе, и на озерах, и на Вуоксе. Цены — от 1,5 тыс. рублей за сутки и практически до бесконечности.



«У нас занято почти все, причем если раньше на майские праздники были в основном краткосрочные заезды, то сейчас очень много тех, кто арендует надолго. Около 10% мест занято теми, кто живет уже около месяца», — рассказывает Павел Черняев, гендиректор ООО «Лель» (база отдыха «Окунево» на берегу Финского залива на Приморском шоссе). Коттеджи на этой базе заняты почти все уже до конца мая. По его словам, если коронавирусные ограничения продлятся дольше, эта ситуация сохранится и летом. «Пока у нашего контингента — среднего класса — деньги не иссякли», — констатирует Павел Черняев.

Полностью заняты на майские и все апартаменты в «Лесной рапсодии» в Ильичево. «Спрос активно вырос с 25 марта. Обычно апрель для всего загородного бизнеса — не самый хороший месяц, в этом году все иначе, — радуется Елена Майорова, гендиректор ООО «125 квартал», которое управляет этим курортом. — Сейчас у нас есть запросы на проживание и на три, и на четыре месяца». Повышенный спрос даже дал возможность чуть повысить цены. Так, по словам Елены Майоровой, за счет принципа динамического ценообразования весь апрель стоимость аренды в «Лесной рапсодии» была примерно на 20% выше, чем год назад.



Все занято сейчас и у индивидуального предпринимателя Георгия Богачева, которому принадлежит база отдыха «Илоранта» под Выборгом. «До конца мая уже тоже почти все арендовано, за исключением нескольких окошек, — рассказывает он. — В свете последних событий многие воспринимают загородный отдых как вид карантина. Мы пошли на то, что снизили цены на длительное проживание, и у нас очень сильно увеличилась глубина бронирования». Однако особо радоваться нечему.

Повезло не всем

«Вслед за любым ажиотажным спросом всегда следует спад, а уже начавшийся глубочайший кризис обязательно повлияет на число наших будущих гостей», — прогнозирует Георгий Богачев.

Несмотря на действительно высокую по сравнению с предыдущими годами загрузку, говорить о том, что базы отдыха сейчас жируют, не приходится. Ведь собственно аренда коттеджей у многих — это лишь часть заработка. А все остальные, дополнительные доходы сейчас практически на нуле.

«У нас закрыты бассейн, СПА и рестораны, — рассказывает Елена Майорова. — Обычно мы принимаем много организованных групп, проводим банкеты, мероприятия, конференции. Но с 25 марта это все отменено».



Наблюдение «Фонтанки» об узком сегментировании спроса на загородный отдых также подтверждается на печальной практике. Так, крупные пансионаты и гостиницы даже близко не могут похвастаться той загрузкой, что есть у их коллег, предлагающих отдельные коттеджи.

К примеру, полностью закрыт пансионат «Восток-6» в Смолячково, не принимает гостей рекреационно-профилактический комплекс «Связист» в Петровском. Еще хуже обстоят дела в сегменте детского отдыха: специфика по размещению постояльцев детских оздоровительных лагерей не позволила большинству из них на ходу перестроиться под обслуживание взрослых. Два из трех лагерей, входящих в холдинг «Ленинец» (в Цвелодубово и в Горьковской), полностью закрыты, работает лишь один, в Рощино, где есть отдельные коттеджи.

«Наша гостиница, в отличие от апартаментов в коттеджах, сейчас пользуется минимальным спросом: наши посетители опасаются даже небольших скоплений людей», — делится Елена Майорова. Видимо, отельные номера, какими бы большими и комфортными они ни были, не ассоциируются у петербуржцев с загородным отдыхом.

