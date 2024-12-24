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Общество Дания усиливает оборону Гренландии после того, как Трамп выразил желание завладеть островом

Дания усиливает оборону Гренландии после того, как Трамп выразил желание завладеть островом

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8 комментариев

Правительство Дании объявило о значительном увеличении расходов на оборону Гренландии после того, как избранный президент США Дональд Трамп вновь выразил желание завладеть этой арктической территорией. Подробности 24 декабря сообщает BBC.

Министр обороны Дании Троэльс Лунд Поулсен заявил, что пакет военных расходов представляет собой «двузначную сумму в миллиардах крон» или не менее 1,5 миллиарда долларов США (1,2 миллиарда фунтов стерлингов).

Пакет позволит приобрести два новых инспекционных корабля, два новых беспилотника дальнего радиуса действия и две дополнительные собачьи упряжки. Также планируется профинансировать увеличение численности персонала Арктического командования в столице Нууке и модернизацию одного из трех основных гражданских аэропортов Гренландии для приема сверхзвуковых истребителей F-35.

«Мы много лет не инвестировали в Арктику в достаточном объеме, теперь мы планируем более сильное присутствие», — сказал Поулсен.

Министр обороны не назвал точную сумму пакета, но датские СМИ подсчитали, что она составит около 12–15 миллиардов крон.

Объявление было сделано на следующий день после того, как Трамп написал в своей социальной сети Truth Social: «В целях национальной безопасности и свободы во всем мире Соединенные Штаты Америки считают, что владение и контроль над Гренландией являются абсолютной необходимостью».

Премьер-министр Гренландии Муте Эгеде ответил на идею Трампа так: «Гренландия — наша. Мы не продаемся и никогда не будем продаваться».

Первоначальное предложение Трампа в 2019 году о приобретении США Гренландии, крупнейшего острова в мире, вызвало столь же резкую отповедь со стороны местных лидеров.

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ПО ТЕМЕ
Дания Дональд Трамп Гренландия США Оборона
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Комментарии
8
Вася Петров
45 минут
Что на это скажет НАТО?
Гость
39 минут
Какой хитрый Трамп: нашел-таки способ, как заставить страну НАТО увеличить военные расходы! ;)
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