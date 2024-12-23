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Политика «Гренландия не продается»: Трампу жестко ответили

«Гренландия не продается»: Трампу жестко ответили

2 685
20 комментариев

Премьер-министр Гренландии Муте Эгеде жестко ответил на идею избранного президента США Дональда Трампа о покупке арктического острова.

«Гренландия — наша. Мы не продаемся и никогда не будем продаваться. Мы не должны проиграть нашу долгую борьбу за свободу», — цитирует премьер-министра Reuters 23 декабря.

В выходные Трамп заявил, что считает правильным установить контроль над Гренландией. Остров, столица которого находится ближе к Нью-Йорку, чем к Копенгагену, обладает богатыми запасами полезных ископаемых, нефти и природного газа. Кроме того, авиабаза Питуффик в Гренландии имеет стратегическое значение для американских военных и системы раннего предупреждения о запуске баллистических ракет, поскольку кратчайший путь из Европы в Северную Америку проходит над островом.

«Купить Гренландию» — это не новая идея Трампа. Еще во время своего первого президентского срока в 2019 году он предлагал обменять Пуэрто-Рико на Гренландию или просто купить остров. Позднее Трамп заявлял, что приобретение Гренландии у Дании было бы стратегически выгодным для США. Однако власти Дании категорически отказались продавать остров.

Датский премьер-министр Метте Фредериксен тогда назвала предложение «абсурдным», что побудило Трампа назвать ее отказ «неприятным» и отменить визит в Копенгаген. К слову, Фредериксен по-прежнему остается премьер-министром Дании.

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Комментарии
20
274836999
1 час
А Трамп и не покупать собрался!
282905187
1 час
Чот походу Байден более вменяемый был, чем Трамп.
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