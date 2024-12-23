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Власть Трамп: США необходимо завладеть Гренландией

Трамп: США необходимо завладеть Гренландией

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47 комментариев

Соединенным Штатам «абсолютно необходимо» владеть Гренландией. Об этом заявил избранный президент США Дональд Трамп на своей странице в социальной сети Truth Social в понедельник, 23 декабря.

«В целях национальной безопасности и свободы во всем мире США полагают, что владение Гренландией и контроль над ней являются абсолютной необходимостью», — написал он.

В этом же посте Трамп сообщил о своем решении назначить на должность посла в Дании Кена Хауэри, предпринимателя и экс-посла США в Швеции. «Кен прекрасно справится с тем, чтобы представлять интересы Соединенных Штатов», — добавил новоизбранный американский лидер.

Информация о том, что Трамп заинтересован покупкой Гренландии, появилась в СМИ еще в 2019 году. Позже сам Трамп подтвердил журналистам желание Вашингтона. Впоследствии МИД Гренландии заявил, что остров «открыт для бизнеса, но не для продажи». В самой Дании были возмущены предложением, в ответ возмутился и Трамп, назвав позицию государства «мерзкой». Свое мнение тогда выразил и российский МИД, заявив, что США вправе предлагать королевству купить остров.

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Комментарии
47
Карабас Барабас
2 часа
Трамп, как ребёнок, у чётких пацанов принято "освобождать" приглянувшееся.
Граждан.ский
2 часа
И запомните, девочки, что молодой, красивый, умный, богатый, весёлый и не жадный - это шесть разных мужиков.
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