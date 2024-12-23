Трамп: США необходимо завладеть Гренландией

«В целях национальной безопасности и свободы во всем мире США полагают, что владение Гренландией и контроль над ней являются абсолютной необходимостью», — написал он.

В этом же посте Трамп сообщил о своем решении назначить на должность посла в Дании Кена Хауэри, предпринимателя и экс-посла США в Швеции. «Кен прекрасно справится с тем, чтобы представлять интересы Соединенных Штатов», — добавил новоизбранный американский лидер.

Информация о том, что Трамп заинтересован покупкой Гренландии, появилась в СМИ еще в 2019 году. Позже сам Трамп подтвердил журналистам желание Вашингтона. Впоследствии МИД Гренландии заявил, что остров «открыт для бизнеса, но не для продажи». В самой Дании были возмущены предложением, в ответ возмутился и Трамп, назвав позицию государства «мерзкой». Свое мнение тогда выразил и российский МИД, заявив, что США вправе предлагать королевству купить остров.