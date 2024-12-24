Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+1°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+1°

пасмурно, без существенных осадков

ощущается как -1

1 м/c,

зап.

 765мм 95%
Подробнее
5 Пробки
USD 99,87
EUR 104,23
Лукьяненко и русские супергерои
Чем угощает Псков
Крушение сухогруза из Петербурга
Фейерверки тоже дорожают
Паром пойдет в Калининград
Почем море на Новый год
Промышленный Петербург
Общество К обвинениям против P. Diddy присоединился личный лакей рэпера с длинным списком претензий

К обвинениям против P. Diddy присоединился личный лакей рэпера с длинным списком претензий

572
Написать комментарий

К обвинениям против рэпера Шона Комбса, известного как P. Diddy, присоедиинился его бывший личный лакей Филлип Пайнс, сообщает 24 декабря The Guardian.

Адвокаты Пайнса уверяют, что Комбс в период с декабря 2019 года по декабрь 2021 года Комбс принуждал их клиента к сексу с женщиной и организовывал вечеринки, на которых тот занимался сексом, употреблял наркотики и алкоголь. Пайнсу, по его словам, была присвоена должность старшего помощника руководителя для организации так называемых «Ночей Дикого Короля» (Wild King Nights). В обязанности Пайнса входила доставка наркотиков, алкоголя и принадлежностей для сексуальных утех, а также уборка после окончания вечеринок, в том числе удаление из комнат улик, биоматериалов и любых компрометирующих видео с устройств Комбса и обеспечение того, чтобы никто не рассказывал о проведенных ночах.

Пайнс утверждает, что его неоднократно просили готовить комнаты для вечеринок Комбса, предоставляя «алкоголь, запрещенные наркотики и мощные секс-машины». По словам бывшего «лакея», обязанности по уборке помещений были возложены на него, чтобы избежать дополнительных сборов за уборку в отеле.

Пайнс также утверждает, что его босс сознательно подверг некоего знаменитого гостя воздействию Covid-19 на вечеринке по случаю его 51-го дня рождения, и заявил, что был свидетелем того, как Комбс жестоко избил гостя в Майами.

Комбс, арестованный в сентябре по обвинению в рэкете и торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации, в настоящее время содержится в следственном изоляторе Metropolitan Detention Center в Бруклине, штат Нью-Йорк, после того как ему трижды отказывали в освобождении под залог.

Комбс не признал себя виновным по всем пунктам обвинения. Он предстанетперед судом в мае 2025 года. Федеральный судья Нью-Йорка отклонилходатайство об освобождении его под залог, заявив, что хип-хоп-звезда потенциально опасен и «что никакое условие или сочетание условий не сможет разумно гарантировать безопасность общества».

Дарим iPhone 16 — подпишитесь на телеграм-канал «Фонтанка SPB Online», чтобы быть в курсе важных новостей.

ПО ТЕМЕ
P. Diddy Шон Комбс Обвинения
Лайк
LIKE1
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Жители СЗФО стали использовать «Оплату улыбкой» на 30% чаще перед Новым годом
24 декабря, 17:45
Новости компаний
Бесплатный новогодний каток открылся на Манежной площади
20 декабря, 13:35
Новости компаний
«Ростелеком» улучшил сервис для измерения скорости интернет-соединения с высокой пропускной способностью
20 декабря, 12:00
ТОП 5
Новости компаний
Официально и торжественно — девелопер «Терминал-Ресурс» принимает поздравления
24 декабря, 18:00
Жители СЗФО стали использовать «Оплату улыбкой» на 30% чаще перед Новым годом
24 декабря, 17:45
Российский IT-сервис для управляющих компаний от Группы «Эталон» вышел на рынок СНГ
24 декабря, 17:25
БСПБ предлагает золотые слитки в качестве новогоднего подарка
24 декабря, 17:15
Setl Group досрочно завершил строительство ЖК Astra Marine на берегу Невы
24 декабря, 16:50
Старт продаж: квартиры без отделки в ЖК «Ясно.Янино»
24 декабря, 12:20
Генеральный директор ГК «КВС» Сергей Ярошенко — победитель премии «Топ-менеджеры года»
23 декабря, 18:10
«ПСК Эксперт» — в новый год без ипотеки?
23 декабря, 17:27
В жилом квартале NEWПИТЕР введён в эксплуатацию второй лот
23 декабря, 17:15
Сдана в эксплуатацию третья очередь жилого комплекса «БелАрт»
23 декабря, 16:50
БСПБ представляет «Налоговую копилку» — сервис для МСБ для эффективного управления финансами
23 декабря, 16:36
В Стрельне досрочно сданы первые дома жилого проекта «Дворцовый фасад»
23 декабря, 15:50