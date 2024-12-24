К обвинениям против P. Diddy присоединился личный лакей рэпера с длинным списком претензий

К обвинениям против рэпера Шона Комбса, известного как P. Diddy, присоедиинился его бывший личный лакей Филлип Пайнс, сообщает 24 декабря The Guardian.

Адвокаты Пайнса уверяют, что Комбс в период с декабря 2019 года по декабрь 2021 года Комбс принуждал их клиента к сексу с женщиной и организовывал вечеринки, на которых тот занимался сексом, употреблял наркотики и алкоголь. Пайнсу, по его словам, была присвоена должность старшего помощника руководителя для организации так называемых «Ночей Дикого Короля» (Wild King Nights). В обязанности Пайнса входила доставка наркотиков, алкоголя и принадлежностей для сексуальных утех, а также уборка после окончания вечеринок, в том числе удаление из комнат улик, биоматериалов и любых компрометирующих видео с устройств Комбса и обеспечение того, чтобы никто не рассказывал о проведенных ночах.

Пайнс утверждает, что его неоднократно просили готовить комнаты для вечеринок Комбса, предоставляя «алкоголь, запрещенные наркотики и мощные секс-машины». По словам бывшего «лакея», обязанности по уборке помещений были возложены на него, чтобы избежать дополнительных сборов за уборку в отеле.

Пайнс также утверждает, что его босс сознательно подверг некоего знаменитого гостя воздействию Covid-19 на вечеринке по случаю его 51-го дня рождения, и заявил, что был свидетелем того, как Комбс жестоко избил гостя в Майами.

Комбс, арестованный в сентябре по обвинению в рэкете и торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации, в настоящее время содержится в следственном изоляторе Metropolitan Detention Center в Бруклине, штат Нью-Йорк, после того как ему трижды отказывали в освобождении под залог.

Комбс не признал себя виновным по всем пунктам обвинения. Он предстанетперед судом в мае 2025 года. Федеральный судья Нью-Йорка отклонилходатайство об освобождении его под залог, заявив, что хип-хоп-звезда потенциально опасен и «что никакое условие или сочетание условий не сможет разумно гарантировать безопасность общества».