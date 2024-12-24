«Сказали, что за ним прилетит вертолет». Житель Сестрорецка рассказал, как спас пожилого мужчину от совершения теракта

Около половины одиннадцатого вечера 43-летний предприниматель подъехал к дому на улице Первого Мая, где в этот момент его коллеги разгружали мебель. Работу прервал пожилой мужчина с пластмассовой бутылкой, который попросил у них немного бензина. Как оказалось, пенсионера подстрекали на поджог.

Источник: ПРЕСС-СЛУЖБА ВНЕВЕДОМСТВЕННОЙ ОХРАНЫ ПО СПб и ЛО Источник: ПРЕСС-СЛУЖБА ВНЕВЕДОМСТВЕННОЙ ОХРАНЫ ПО СПб и ЛО

«Ребята уехали, я остался с дедушкой. Я говорю: „Дедулечка, расскажи мне, пожалуйста, зачем у тебя бутылка, зачем тебе бензин, зачем соляра?“ Он говорит: „Мне надо, у меня заглохла машина“. И я вдруг вижу, что у него в руках новый телефон, включен WhatsApp, и там две девицы. Я спрашиваю, что это за девушки? Они представились его внучками. Я говорю: „Если вы внучки, зачем вы тогда дедушку вызвали на улицу брать бензин?“ — „У нас машина заглохла“. Я говорю, этой банки вам мало будет машину завести. Я у него спросил, какой адрес, и понял, мы соседи», — рассказал «Фонтанке» Андрей.

Мужчина решил сам поговорить с мошенницами. «Они уже поняли, что у них ничего не получается, и начали оскорблять: „Ваш президент такой-то, вы все в России такие-то, а вообще, почему ты не на СВО, а чего вы хотите от нас?“ Я взял и повесил трубку», — пояснил мужчина. Однако мошенницы перезвонили и рассказали уже Андрею, что якобы украли у пенсионера «40 миллионов».

Затем пожилой мужчина рассказал, как утром передал 428 тысяч наличными, и чтобы их вернуть, нужно выполнить задание. «Пойти поджечь отдел полиции и машину, а кем они ему представлялись — не знаю. Мне они сразу сказали, что с Украины и что он не последний такой сегодня. Одно могу вам сказать: дедушка не понимал, что он делал. Было ощущение, что он зомбирован».

Как только стало понятно, что пенсионера «развели», мужчина вызвал полицию. В кратчайшие сроки приехали сотрудники Росгвардии, и оба уехали в отдел. «Я понимал, что просто так его не оставлю», — уточнил Андрей.

Оказалось, что мошенники сначала обманули пенсионера с деньгами, а затем предложили вернуть их за поджог. «Сказали, когда они увидят, что горит здание, прилетит вертолет, и его спасут», — подчеркнул житель Сестрорецка.

Сегодня он созвонился со спасенным дедушкой, вместе с супругой они поблагодарили Андрея и еще раз сказали о том, что они были зомбированы. «Жалко пожилых людей. Я новости смотрю каждый день, и видел, что происходит в Петербурге. Понял, в какую ситуацию попал дедушка. Но по телевизору об этом рассказывают мало», — пояснил собеседник «Фонтанки».



По данным Росгвардии, мошенники вели пенсионера к поджогу административного здания или автомобиля сотрудников правоохранительных органов. «Фонтанка» писала, что перед этим мужчина успел лишиться 428 тысяч рублей. Искать горючее его отправили, обещая вернуть деньги. За прошлую неделю в Петербурге и Ленобласти с тем или иным успехом поджигали и запускали фейерверки в помещениях 16 раз. Атаковали банкоматы, почту, машины полиции. О том, что грозит поджигателям, следовавшим чужим инструкциям, можно прочитать здесь.