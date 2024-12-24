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Происшествия «Сказали, что за ним прилетит вертолет». Житель Сестрорецка рассказал, как спас пожилого мужчину от совершения теракта

«Сказали, что за ним прилетит вертолет». Житель Сестрорецка рассказал, как спас пожилого мужчину от совершения теракта

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51 комментарий

Около половины одиннадцатого вечера 43-летний предприниматель подъехал к дому на улице Первого Мая, где в этот момент его коллеги разгружали мебель. Работу прервал пожилой мужчина с пластмассовой бутылкой, который попросил у них немного бензина. Как оказалось, пенсионера подстрекали на поджог.

Источник:
Источник:

«Ребята уехали, я остался с дедушкой. Я говорю: „Дедулечка, расскажи мне, пожалуйста, зачем у тебя бутылка, зачем тебе бензин, зачем соляра?“ Он говорит: „Мне надо, у меня заглохла машина“. И я вдруг вижу, что у него в руках новый телефон, включен WhatsApp, и там две девицы. Я спрашиваю, что это за девушки? Они представились его внучками. Я говорю: „Если вы внучки, зачем вы тогда дедушку вызвали на улицу брать бензин?“ — „У нас машина заглохла“. Я говорю, этой банки вам мало будет машину завести. Я у него спросил, какой адрес, и понял, мы соседи», — рассказал «Фонтанке» Андрей.

Мужчина решил сам поговорить с мошенницами. «Они уже поняли, что у них ничего не получается, и начали оскорблять: „Ваш президент такой-то, вы все в России такие-то, а вообще, почему ты не на СВО, а чего вы хотите от нас?“ Я взял и повесил трубку», — пояснил мужчина. Однако мошенницы перезвонили и рассказали уже Андрею, что якобы украли у пенсионера «40 миллионов».

Затем пожилой мужчина рассказал, как утром передал 428 тысяч наличными, и чтобы их вернуть, нужно выполнить задание. «Пойти поджечь отдел полиции и машину, а кем они ему представлялись — не знаю. Мне они сразу сказали, что с Украины и что он не последний такой сегодня. Одно могу вам сказать: дедушка не понимал, что он делал. Было ощущение, что он зомбирован».

Как только стало понятно, что пенсионера «развели», мужчина вызвал полицию. В кратчайшие сроки приехали сотрудники Росгвардии, и оба уехали в отдел. «Я понимал, что просто так его не оставлю», — уточнил Андрей.

Оказалось, что мошенники сначала обманули пенсионера с деньгами, а затем предложили вернуть их за поджог. «Сказали, когда они увидят, что горит здание, прилетит вертолет, и его спасут», — подчеркнул житель Сестрорецка.

Сегодня он созвонился со спасенным дедушкой, вместе с супругой они поблагодарили Андрея и еще раз сказали о том, что они были зомбированы. «Жалко пожилых людей. Я новости смотрю каждый день, и видел, что происходит в Петербурге. Понял, в какую ситуацию попал дедушка. Но по телевизору об этом рассказывают мало», — пояснил собеседник «Фонтанки».

По данным Росгвардии, мошенники вели пенсионера к поджогу административного здания или автомобиля сотрудников правоохранительных органов. «Фонтанка» писала, что перед этим мужчина успел лишиться 428 тысяч рублей. Искать горючее его отправили, обещая вернуть деньги. За прошлую неделю в Петербурге и Ленобласти с тем или иным успехом поджигали и запускали фейерверки в помещениях 16 раз. Атаковали банкоматы, почту, машины полиции. О том, что грозит поджигателям, следовавшим чужим инструкциям, можно прочитать здесь.

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Комментарии
51
Сергей Шевчук
1 час
В этом и есть проблема, что люди находятся под влиянием других (зомбировании).
карпатыч
27 минут
ау! от повреждения имущества спас, а не от теракта! скоро у вас потные подмышки в метро терактом называться будут
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