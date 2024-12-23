Пробили потолок в 200 лет. Что грозит задержанным за поджоги в Петербурге и Ленобласти

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За неделю в Петербурге и Ленобласти перехватили более полутора десятков «биодронов», как теперь принято называть жертв телефонных кураторов, поджигавших военкоматы, банкоматы и служебные УАЗы. Каждому второму отвечать предстоит по террористической статье, «Фонтанка» посмотрела в «потолок».

По делам о терактах к 23 декабря задержано девять человек. При этом пенсионеров, которые, казалось бы, чаще всего попадаются на уловки телефонных мошенников, четверо. Двоим из них вменяют несостоявшийся поджог полицейского УАЗа на улице Есенина, один попался, облив горючей жидкостью банкоматы по трём адресам в Колпино, ещё одну задержали после взрыва в банке на Среднеохтинском проспекте.

Подозреваемого в нападении на почту во Всеволожске можно назвать молодым мужчиной. Ему 31 год. В военкоматы в Петербурге «коктейли Молотова», по версии следствия, метали двое — 20 и 24 лет. Ещё одна фигурантка и вовсе школьного возраста: после поджога машины ГАИ под домашним арестом оказалась 17-летняя петербурженка. Предполагаемому поджигателю банкоматов в областной Ульяновке 18 лет.

Санкции первой части статьи 205 Уголовного кодекса предусматривают от 10 до 20 лет лишения свободы. Если брать максимум, то задержанные за неделю уже рискуют в общей сложности получить до 180 лет.

20-летняя студентка и 76-летняя пенсионерка угодили под следствие по делам о хулиганстве. Обе пришли в отделения банков с фейерверками. Согласно второй части статьи 167 УК, им грозит до 14 лет колонии на двоих.

Ещё семерым задержанным за неделю вменяют умышленное повреждение имущества путём поджога. Верхняя планка наказания, предусмотренного второй частью статьи 167 УК, — до 5 лет лишения свободы. При этом двоим из семи фигурантов «докинули» сверху еще и покушение на убийство двух и более лиц общеопасным способом. По версии следствия, подростки 15 и 16 лет подожгли дверь квартиры на Петроградской стороне, рассчитывая получить 400 долларов, которые обещал заказчик в мессенджере.

Подсчёты условные. При назначении наказания суд будет учитывать все обстоятельства. Как объясняла глава объединённой пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева, смотреть в сторону максимального наказания, предусмотренного статьёй УК, могут особо опасные рецидивисты с резко отрицательными характеристиками и без смягчающих обстоятельств.

В связи с участившимися поджогами, которые происходят и в других городах, в Петербурге усилили меры антитеррористической безопасности. Губернатор Александр Беглов призвал поговорить со своими родными — особенно со старшим поколением — о том, что не стоит вступать в коммуникацию с незнакомыми людьми.

Практика показывает, что рассказы о телефонных мошенниках и советы не вступать в диалог с сотрудниками «полиции», «ФСБ» и «службы безопасности банков», «Росфинмониторинга» и прочих не спасают от обмана и психологической обработки. Лучший способ уберечь старшее поколение — убедить вовсе не отвечать на звонки с незнакомых номеров.