Подозреваемую в подрыве отделения банка в Петербурге задержали, она жила недалеко

Уголовное дело по статье о террористическом акте возбуждено по факту взрыва в круглосуточной зоне отделения Сбера на Среднеохтинском проспекте. Подозреваемую задержали дома, на соседнем Большеохтинском проспекте. Ей 68 лет.

В данный момент с пожилой женщиной общаются сотрудники правоохранительных органов. На преступление она пошла, по предварительным данным, поддавшись на уговоры телефонных мошенников.

Взрыв в отделении банка произошел в субботу, 21 декабря, около пяти часов вечера. В помещении вылетели окна и двери. О том, как это было, читайте на «Фонтанке».