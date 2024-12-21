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Происшествия Подозреваемую в подрыве отделения банка в Петербурге задержали, она жила недалеко

Подозреваемую в подрыве отделения банка в Петербурге задержали, она жила недалеко

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70 комментариев

Уголовное дело по статье о террористическом акте возбуждено по факту взрыва в круглосуточной зоне отделения Сбера на Среднеохтинском проспекте. Подозреваемую задержали дома, на соседнем Большеохтинском проспекте. Ей 68 лет.

В данный момент с пожилой женщиной общаются сотрудники правоохранительных органов. На преступление она пошла, по предварительным данным, поддавшись на уговоры телефонных мошенников.

Взрыв в отделении банка произошел в субботу, 21 декабря, около пяти часов вечера. В помещении вылетели окна и двери. О том, как это было, читайте на «Фонтанке».

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Комментарии
70
Панкихой
1 час
Может это Алик 2 перековался?
lyolik
1 час
Наши "доблестные" правоохранители не думали, что заставляет человека в таком возрасте совершать подобное? Или проще палку поиметь за модный "терроризЬм?
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