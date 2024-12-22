Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+2°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+2°

пасмурно, небольшие дожди

ощущается как -1

3 м/c,

южн.

 748мм 89%
Подробнее
2 Пробки
USD 102,34
EUR 106,54
Отнять красный аттестат
Чем угощает Псков
Открытие Витебской развязки
Почему столкнулись поезда
Куда пойти на выходных
Как пенсионерка подожгла банк
Атака беспилотников в Казани
Промышленный Петербург
Рейтинги "Фонтанки"
Общество Происшествия «Были тихие дети, вообще не агрессивные». Школьная учительница — о поджигателях с Петроградки, которым вменяют покушение на убийство

«Были тихие дети, вообще не агрессивные». Школьная учительница — о поджигателях с Петроградки, которым вменяют покушение на убийство

2 360
21 комментарий

16-летнего Даниила и 15-летнего Александра отправили под домашний арест почти до конца февраля — два подростка 19 декабря подожгли коврик у входной двери в парадной на Петроградке. Теперь им вменяют статью о покушении на убийство. «Фонтанке» удалось пообщаться с школьным учителем мальчиков — та рассказала, что дети никогда не были агрессивными.

И 16-летний Даниил, и 15-летний Александр учились в школе Центрального района. Оба играли в мини-футбол — Александр был полузащитником в команде «Локомотив-2» Детской мини-футбольной лиги. Сейчас на сайте Федерации футбола Санкт-Петербурга на странице состава команды он числится как «отзаявленный» игрок.

Даниил, судя по соцсетям, интересовался спортом и компьютерными играми, следил за популярными блогерами. После девятого класса он пошел учиться в колледж на электромеханика по лифтам — его зачислили в августе этого года. Там «Фонтанке» рассказали, что он может числиться в одном из государственных центров для трудных подростков.

Школьная учительница Даниила и Александра рассказала «Фонтанке», что оба мальчика были тихими детьми. «Были тихие дети, вообще не агрессивные. Но в учебе проблемные — на уроки проспать, не делать ничего. Учились с двойки на тройку, а родители считали, что это учителя к детям несправедливы», — поделилась она.

Историю с поджогом она прокомментировала так: «Это попустительство родителей».

19 декабря подростки принесли в дом на Резной, 6 бутылку с зажигательной смесью и подожгли коврик у входной двери на пятом этаже. Вечером следующего дня их задержали сотрудники уголовного розыска, поначалу — за умышленную порчу имущества. Хозяйка квартиры не пострадала — отделалась подпорченной дверью и ковриком. На место прибыли пожарные и ликвидировали огонь.

Позже было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. По версии следствия, 15-летнего Александра поджечь коврик подговорили неустановленные лица — за это ему предложили 400 долларов. Парень согласился и привлек своего приятеля — вместе они облили входную дверь бензином и подожгли, а весь процесс снимали на видео, полагает следствие.

Оба подростка вину признают лишь частично.

Дарим iPhone 16 — подпишитесь на тг-канал «Фонтанка SPB Online», чтобы быть в курсе важных новостей.

ПО ТЕМЕ
Поджог Петербург Школьники Покушение на убийство
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY4
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY16
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
21
Граждан.ский
34 минуты
Мальчишки - без страха во все времена. Я школу заканчивал в прошлом веке. В 9-м классе химичка поставила 2-ки. Зря она это сделала. Зря. Магний, марганец и селитра - вообще ничего не стоили, но не для химички. С адресом ошиблись и соседи огребли больше, но географички повезло - собрали химиков.
274715025
44 минуты
тихие троечники,а в тихом омуте черти водятся
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Бесплатный новогодний каток открылся на Манежной площади
20 декабря, 13:35
Новости компаний
«Ростелеком» улучшил сервис для измерения скорости интернет-соединения с высокой пропускной способностью
20 декабря, 12:00
Новости компаний
МегаФон запускает продажи планшетов Fontel
19 декабря, 16:14
ТОП 5
Новости компаний
Эргономика в деле. Как расставить мебель в квартире, чтобы было функционально и стильно
20 декабря, 18:00
Развитие сети Центра «ВЭД 360» от БСПБ признано лучшим проектом года
20 декабря, 17:45
Группа Аквилон анонсирует новый проект в Новосергиевке
20 декабря, 17:20
МегаФон увеличил ёмкость сети в петербургском метро в 2 раза
20 декабря, 15:55
Девелопмент будущего: как постепенно меняется представление об идеальном доме
20 декабря, 14:15
Передача ключей в ЖК «ЛесART»
20 декабря, 13:55
Бесплатный новогодний каток открылся на Манежной площади
20 декабря, 13:35
«Ростелеком» улучшил сервис для измерения скорости интернет-соединения с высокой пропускной способностью
20 декабря, 12:00
Девелопер «Терминал-Ресурс» принял участие в итоговом Съезде строителей
19 декабря, 18:00
Променяли Мальдивы на «Охта Парк». Жители островов выбирают зимний отдых в Ленинградской области
19 декабря, 17:15
GloraX запускает новый формат отделки — «Ультралофт»
19 декабря, 16:40
МегаФон запускает продажи планшетов Fontel
19 декабря, 16:14