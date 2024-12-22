«Были тихие дети, вообще не агрессивные». Школьная учительница — о поджигателях с Петроградки, которым вменяют покушение на убийство

16-летнего Даниила и 15-летнего Александра отправили под домашний арест почти до конца февраля — два подростка 19 декабря подожгли коврик у входной двери в парадной на Петроградке. Теперь им вменяют статью о покушении на убийство. «Фонтанке» удалось пообщаться с школьным учителем мальчиков — та рассказала, что дети никогда не были агрессивными.

И 16-летний Даниил, и 15-летний Александр учились в школе Центрального района. Оба играли в мини-футбол — Александр был полузащитником в команде «Локомотив-2» Детской мини-футбольной лиги. Сейчас на сайте Федерации футбола Санкт-Петербурга на странице состава команды он числится как «отзаявленный» игрок.

Даниил, судя по соцсетям, интересовался спортом и компьютерными играми, следил за популярными блогерами. После девятого класса он пошел учиться в колледж на электромеханика по лифтам — его зачислили в августе этого года. Там «Фонтанке» рассказали, что он может числиться в одном из государственных центров для трудных подростков.

Школьная учительница Даниила и Александра рассказала «Фонтанке», что оба мальчика были тихими детьми. «Были тихие дети, вообще не агрессивные. Но в учебе проблемные — на уроки проспать, не делать ничего. Учились с двойки на тройку, а родители считали, что это учителя к детям несправедливы», — поделилась она.

Историю с поджогом она прокомментировала так: «Это попустительство родителей».

19 декабря подростки принесли в дом на Резной, 6 бутылку с зажигательной смесью и подожгли коврик у входной двери на пятом этаже. Вечером следующего дня их задержали сотрудники уголовного розыска, поначалу — за умышленную порчу имущества. Хозяйка квартиры не пострадала — отделалась подпорченной дверью и ковриком. На место прибыли пожарные и ликвидировали огонь.

Позже было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. По версии следствия, 15-летнего Александра поджечь коврик подговорили неустановленные лица — за это ему предложили 400 долларов. Парень согласился и привлек своего приятеля — вместе они облили входную дверь бензином и подожгли, а весь процесс снимали на видео, полагает следствие.

Оба подростка вину признают лишь частично.