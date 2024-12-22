Подростков подговорили на убийство за 400 долларов. Стали известны подробности дела о поджоге в парадной на Петроградке

По данным следствия, неустановленные лица подговорили 15-летнего ученика 9-го класса убить 36-летнюю предпринимательницу — поджечь ее квартиру. За это школьнику предложили заплатить 400 долларов, сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга 22 декабря.

Ранее «Фонтанка» рассказывала , что двое подростков — 16-летний студент-автомеханик и 15-летний ученик 9-го класса — принесли в дом на Резной, 6, бутылку с зажигательной смесью. Они подожгли коврик у входной двери на пятом этаже и оставили на стене надпись черным маркером. Квартира принадлежит 36-летней предпринимательнице. Вечером 20 декабря сотрудники уголовного розыска по горячим следам задержали подростков — следственными органами по Петроградскому району было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.

Вечером 22 декабря в пресс-службе судов рассказали о подробностях дела. 15-летнему ученику 9-го класса предложили деньги и сообщили необходимые сведения для убийства женщины — он согласился и привлек к делу своего 16-летнего знакомого. Двое подростков облили входную дверь квартиры бензином и подожгли. Процесс снимали на камеру телефона, после чего прислали видео «заказчикам».

Довести начатое до конца, к счастью, не вышло: на место прибыли пожарные и ликвидировали огонь. Так что потерпевшая отделалась сгоревшим ковриком и подпаленной дверью квартиры.

15-летний школьник был задержан 21 декабря, в тот же день ему было предъявлено обвинение в умышленном повреждении чужого имущества и покушении на убийство. Вину он признал частично.