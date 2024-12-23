Атаковавшего военкомат коктейлями Молотова заключили под стражу

Молодой человек, который, как предполагается, кинул в военный комиссариат Ленобласти две бутылки с зажигательной смесью, был заключен под стражу. Об этом в понедельник, 23 декабря, сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

По данным суда, 20 декабря, начиная примерно с 15:40, Косарев находился у дома 90 на набережной Фонтанки и позже бросил две бутылки с зажигательной смесью в военкомат, в результате чего произошло возгорание.

Ленинский районный суд Петербурга решил заключить мужчину под стражу до 19 февраля 2025 года. Адвокат задержанного выступал против, отмечая, что его подзащитный не намерен уклоняться от следствия и признает свою вину.

Напомним, в отношении Косарева возбудили уголовное дело по статье «Террористический акт». «Фонтанка» собрала всю информацию об атаке на военный комиссариат Ленобласти.