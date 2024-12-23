Смольный: в Петербурге усиливают безопасность военкоматов, за банкоматы отвечает бизнес

В контексте участившихся поджогов власти Петербурга стараются обеспечить безопасность прежде всего на территории военкоматов. Безопасность банкоматов и отделений банков должен обеспечить, в первую очередь, сам бизнес. Об этом рассказал первый заместитель председателя комитета по вопросам законности Игорь Любченко на пресс-конференции ТАСС 23 декабря.

«Ситуация сложная, но контролируемая. Мы усиливаем оборудование специальной аппаратурой. По крайней мере, тех зданий и тех помещений, которые относятся к наиболее опасным. Это все военкоматы. Заканчиваем установку везде видеокамер, сигнала реагирования Росгвардии. Стараемся работать с контингентом, в основном это пожилые люди. Всегда остаются возможности, но будем делать и дальше, всё развивать. Те же банки, в случае с банкоматами, — они должны тоже обеспечить безопасность свою. Это сигнал для владельцев, что они должны обеспечить безопасность», — сказал Любченко.

В ответ на вопрос журналистов о том, что горожане могут сделать для повышения безопасности в Петербурге, как можно предотвратить поджоги, чиновник отметил, что единого решения нет.

«Что касается детей, надо оказывать им больше внимания: с кем они общаются, с кем дружат. Младшее поколение вовлекают в происшествия. Готового рецепта нет. Надо просто думать головой людям, что они делают. Они приносят вред себе, поскольку это уголовное преступление. А среди пострадавших могут быть и их родственники, и друзья. А спецслужбы свою работу делают», — сказал Любченко.

Ранее «Фонтанка» рассказывала о серии поджогов в Петербурге и Ленобласти, которая началась 20 декабря.