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Происшествия Обманутому мошенниками пенсионеру не дали стать биодроном. Он сопротивлялся

Обманутому мошенниками пенсионеру не дали стать биодроном. Он сопротивлялся

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21 комментарий

Сосед остановил пожилого мужчину в Сестрорецке, который чуть не стал фигурантом уголовного дела о теракте. Кураторы по телефону отправили его на поиски горючей смеси. Об этом 24 декабря стало известно «Фонтанке».

История началась в понедельник утром, когда 76-летнему пенсионеру поступил звонок от телефонной мошенницы. Собеседница убедила мужчину купить смартфон, чтобы установить на него WhatsApp, а затем проводила с его помощью какие-то манипуляции. Позже ему было сказано, что необходимо подготовить наличные деньги и передать их некоему водителю, который подъедет к дому. Чтобы избежать подозрений, она посоветовала ему вместе с деньгами сложить какие-то вещи. Пенсионер собрал пакет с гречкой, вареньем и наличными — 428 тыс. рублей. Он положил посылку на заднее сиденье «Лады» — и больше свои деньги не видел.

Девушка сказала, что по поводу дальнейших действий мужчине позвонят. Не дождавшись обещанного звонка, пенсионер попытался связаться с ней сам, но ему ответила другая девушка, которая сообщила, что первая звонившая — мошенница. Она предложила помощь в возврате денег и дала новые инструкции, в том числе найти бензин для якобы необходимых действий.

В поисках бензина он пошел на улицу. Ему встретился молодой человек, который заподозрил неладное и сам позвонил в полицию. По 112 он сообщил, что удерживает пожилого мужчину, которому по телефону некая женщина дала указания налить бензин в банку и что-то поджечь. Прибывшие правоохранители доставили пенсионера в отдел для разбирательства. Мужчина заявил, что не собирался делать ничего противоправного. Писать заявление о мошенничестве, в результате которого он потерял более 400 тыс. рублей, потерпевший отказался.

За прошлую неделю в Петербурге и Ленобласти перехватили более полутора десятков биодронов, как теперь принято называть жертв телефонных кураторов, поджигавших военкоматы, банкоматы и служебные УАЗы. Кто эти люди и что им теперь грозит — в материале «Фонтанки».

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Комментарии
21
Rostik37
1 час
А потом позвонил Крокодил И со слезами просил: — Мой милый, хороший, Пришли мне калоши, И мне, и жене, и Тотоше. — Постой, не тебе ли На прошлой неделе Я выслал две пары Отличных калош? — Ах, те, что ты выслал На прошлой неделе, Мы давно уже съели И ждем, не дождемся, Когда же ты снова пришлешь К нашему ужину Дюжину Новых и сладких калош!..(с)
Отец Родной
1 час
Существует поверье, что раз в четыре года биодроны собираются в большой рой и двое суток ищут пеньки всем роем, чтобы выполнить главное предназначение в своей "жизни"
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