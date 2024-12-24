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Происшествия Петербуржец вывел пенсионера из телефонного гипноза, услышав его просьбу

Петербуржец вывел пенсионера из телефонного гипноза, услышав его просьбу

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8 комментариев

Служебный транспорт мог стать целью поджога, к которому мошенники готовили 76-летнего жителя Сестрорецка. Пенсионера спас прохожий, внимательный к чужим просьбам.

Как сообщили в пресс-службе вневедомственной охраны по Петербургу и Ленобласти 24 декабря, 43-летний мужчина заподозрил неладное, когда услышал от пенсионера просьбу налить бензин в бутылку из-под сока. Параллельно пожилой человек не выпускал из рук телефон, продолжая слушать чужие указания.

По данным ведомства, мошенники вели его к поджогу административного здания или автомобиля сотрудников правоохранительных органов. «Фонтанка» писала, что перед этим пенсионер успел лишиться 428 тысяч рублей. Искать горючее его отправили, обещая вернуть деньги.

Внимательный прохожий позвонил в службу 112 и не дал пенсионеру уйти. Росгвардейцы доставили жертву мошенников в отдел полиции для разбирательства. По предварительной информации, писать заявление он не торопится.

За прошлую неделю в Петербурге и Ленобласти с тем или иным успехом поджигали и запускали фейерверки в помещениях 16 раз. Атаковали банкоматы, почту, машины полиции. О том, что грозит поджигателям, следовавшим чужим инструкциям, можно прочитать здесь.

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Комментарии
8
Отец Родной
29 минут
Тем самым выступил в качестве средства подавления биодронов
Гость
27 минут
Д а это кот учёный
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