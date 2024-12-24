Петербуржец вывел пенсионера из телефонного гипноза, услышав его просьбу

Как сообщили в пресс-службе вневедомственной охраны по Петербургу и Ленобласти 24 декабря, 43-летний мужчина заподозрил неладное, когда услышал от пенсионера просьбу налить бензин в бутылку из-под сока. Параллельно пожилой человек не выпускал из рук телефон, продолжая слушать чужие указания.

По данным ведомства, мошенники вели его к поджогу административного здания или автомобиля сотрудников правоохранительных органов. «Фонтанка» писала , что перед этим пенсионер успел лишиться 428 тысяч рублей. Искать горючее его отправили, обещая вернуть деньги.

Внимательный прохожий позвонил в службу 112 и не дал пенсионеру уйти. Росгвардейцы доставили жертву мошенников в отдел полиции для разбирательства. По предварительной информации, писать заявление он не торопится.

За прошлую неделю в Петербурге и Ленобласти с тем или иным успехом поджигали и запускали фейерверки в помещениях 16 раз. Атаковали банкоматы, почту, машины полиции. О том, что грозит поджигателям, следовавшим чужим инструкциям, можно прочитать здесь.