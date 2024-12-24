В Эрмитаже откроется выставка, посвящённая образам Востока в советском и современном фарфоре

В Арапском зале Зимнего дворца пройдёт выставка из цикла «Поднесение к Рождеству». Вы увидите порядка ста двадцати работ, объёдинённых темой Востока — одной из ключевых в фарфоре XX века.
Музей приводит слова Михаила Пиотровского о том, что восточная тема в петербургском фарфоре объединила три тенденции: общеевропейский ориентализм, экзотизм «Мира искусства» и «положительную деколонизацию» советской эпохи. На раннем этапе развития советского фарфора обращение к образам Востока было продолжением эстетики «Мира искусства» и «Русских сезонов» Сергея Дягилева, которые способствовали моде на восточную экзотику в России и Европе.
Позднее, в 1920–1980-е годы, художники и скульпторы ЛФЗ обращались к темам сельского труда и ремёсел, культуры и быта восточных народов, освобождения от колониализма и патриархальных традиций. Многие из мастеров, работы которых вы найдёте на выставке, бывали и на отечественном Востоке (в Крыму, на Кавказе, в Центральной Азии), и за границей (в Иране, Египте, Сирии, Палестине), некоторые родились или по несколько лет жили в восточных регионах (или же оказывались в странах Востока в период эвакуации во время войны).
Среди знаковых экспонатов выставки музей называет скульптуру Елизаветы Трипольской «Афганская женщина, сбрасывающая чадру» (1929), сервиз авторства Михаила Моха «Восток поднимается» (1930), сервиз «Восток СССР» (1936) Любови Блак, скульптурную группу «Рустем» (1937) Риммы Николаевой, тарелки из серии «Бухара» (1989) Галины Шуляк, предметы с росписями по мотивам армянского искусства Михаила Моха. К выставке музей подготовил иллюстрированный научный каталог. Подробности — на сайте музея.
Выставка «Образы Востока в советском и современном фарфоре. Из цикла „Поднесение к Рождеству“» пройдёт в Арапском зале (№ 155) Зимнего дворца с 26 декабря 2024 года по 30 марта 2025 года. 0+