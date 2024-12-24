Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+1°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+1°

пасмурно, небольшой снег

ощущается как -2

1 м/c,

ю-з.

 763мм 90%
Подробнее
7 Пробки
USD 101,61
EUR 105,25
Лукьяненко и русские супергерои
Чем угощает Псков
Крушение сухогруза из Петербурга
Фейерверки тоже дорожают
Паром пойдет в Калининград
Почем море на Новый год
Промышленный Петербург
Афиша Plus В Эрмитаже откроется выставка, посвящённая образам Востока в советском и современном фарфоре

В Эрмитаже откроется выставка, посвящённая образам Востока в советском и современном фарфоре

612
Написать комментарий

В Арапском зале Зимнего дворца пройдёт выставка из цикла «Поднесение к Рождеству». Вы увидите порядка ста двадцати работ, объёдинённых темой Востока — одной из ключевых в фарфоре XX века.

Источник:

Музей приводит слова Михаила Пиотровского о том, что восточная тема в петербургском фарфоре объединила три тенденции: общеевропейский ориентализм, экзотизм «Мира искусства» и «положительную деколонизацию» советской эпохи. На раннем этапе развития советского фарфора обращение к образам Востока было продолжением эстетики «Мира искусства» и «Русских сезонов» Сергея Дягилева, которые способствовали моде на восточную экзотику в России и Европе.

Позднее, в 1920–1980-е годы, художники и скульпторы ЛФЗ обращались к темам сельского труда и ремёсел, культуры и быта восточных народов, освобождения от колониализма и патриархальных традиций. Многие из мастеров, работы которых вы найдёте на выставке, бывали и на отечественном Востоке (в Крыму, на Кавказе, в Центральной Азии), и за границей (в Иране, Египте, Сирии, Палестине), некоторые родились или по несколько лет жили в восточных регионах (или же оказывались в странах Востока в период эвакуации во время войны).

Среди знаковых экспонатов выставки музей называет скульптуру Елизаветы Трипольской «Афганская женщина, сбрасывающая чадру» (1929), сервиз авторства Михаила Моха «Восток поднимается» (1930), сервиз «Восток СССР» (1936) Любови Блак, скульптурную группу «Рустем» (1937) Риммы Николаевой, тарелки из серии «Бухара» (1989) Галины Шуляк, предметы с росписями по мотивам армянского искусства Михаила Моха. К выставке музей подготовил иллюстрированный научный каталог. Подробности — на сайте музея.

Выставка «Образы Востока в советском и современном фарфоре. Из цикла „Поднесение к Рождеству“» пройдёт в Арапском зале (№ 155) Зимнего дворца с 26 декабря 2024 года по 30 марта 2025 года. 0+

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Setl Group досрочно завершил строительство ЖК Astra Marine на берегу Невы
24 декабря, 16:50
Новости компаний
Старт продаж: квартиры без отделки в ЖК «Ясно.Янино»
24 декабря, 12:20
Новости компаний
Генеральный директор ГК «КВС» Сергей Ярошенко — победитель премии «Топ-менеджеры года»
23 декабря, 18:10
ТОП 5
Новости компаний
Setl Group досрочно завершил строительство ЖК Astra Marine на берегу Невы
24 декабря, 16:50
Старт продаж: квартиры без отделки в ЖК «Ясно.Янино»
24 декабря, 12:20
Генеральный директор ГК «КВС» Сергей Ярошенко — победитель премии «Топ-менеджеры года»
23 декабря, 18:10
«ПСК Эксперт» — в новый год без ипотеки?
23 декабря, 17:27
В жилом квартале NEWПИТЕР введён в эксплуатацию второй лот
23 декабря, 17:15
Сдана в эксплуатацию третья очередь жилого комплекса «БелАрт»
23 декабря, 16:50
БСПБ представляет «Налоговую копилку» — сервис для МСБ для эффективного управления финансами
23 декабря, 16:36
В Стрельне досрочно сданы первые дома жилого проекта «Дворцовый фасад»
23 декабря, 15:50
Еще один год вместе с Drivee: сервис подвел итоги 2024 года в Санкт-Петербурге
23 декабря, 15:40
«Pulse Premier» — лучший жилой комплекс повышенной комфортности
23 декабря, 14:15
Рассрочка «5 раз по 20» от «Группы ЛСР»
23 декабря, 13:25
Подарок под елку: «Ростелеком» обновил мобильное приложение для абонентов
23 декабря, 10:30