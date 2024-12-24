В Эрмитаже откроется выставка, посвящённая образам Востока в советском и современном фарфоре

Музей приводит слова Михаила Пиотровского о том, что восточная тема в петербургском фарфоре объединила три тенденции: общеевропейский ориентализм, экзотизм «Мира искусства» и «положительную деколонизацию» советской эпохи. На раннем этапе развития советского фарфора обращение к образам Востока было продолжением эстетики «Мира искусства» и «Русских сезонов» Сергея Дягилева, которые способствовали моде на восточную экзотику в России и Европе.

Позднее, в 1920–1980-е годы, художники и скульпторы ЛФЗ обращались к темам сельского труда и ремёсел, культуры и быта восточных народов, освобождения от колониализма и патриархальных традиций. Многие из мастеров, работы которых вы найдёте на выставке, бывали и на отечественном Востоке (в Крыму, на Кавказе, в Центральной Азии), и за границей (в Иране, Египте, Сирии, Палестине), некоторые родились или по несколько лет жили в восточных регионах (или же оказывались в странах Востока в период эвакуации во время войны).