Кейтеринговая компания Евгения Пригожина «Конкорд М» сменила владельца

Согласно данным СПАРК, с 28 ноября 2024 года владельцем 100 % долей в компании стал уроженец Петербурга Козлов Роман Игоревич. Кроме этого актива, базы данных не знают ничего о его бизнесе. Он не является самозанятым и не оформлял ИП.

«Конкорд М» было учреждено в 2007 году, базировалось в особняке на наб. Лейтенанта Шмидта, 7, и специализировалось на кейтеринговом сопровождении высшего ценового сегмента крупных мероприятий. Выручка в 2023 году составила 630 млн рублей, годом ранее — 770 миллионов. Дивиденды в последний раз выплачивались в 2020 году (94 млн рублей), перед этим в 2019 году владелец, Евгений Пригожин, получил от компании 427 млн рублей.