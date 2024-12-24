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Бизнес Кейтеринговая компания Евгения Пригожина «Конкорд М» сменила владельца

Кейтеринговая компания Евгения Пригожина «Конкорд М» сменила владельца

2 075
3 комментария

ООО «Конкорд М», одна из немногих компаний, где Евгений Пригожин значился лично владельцем до самой смерти, сменила владельца.

Согласно данным СПАРК, с 28 ноября 2024 года владельцем 100 % долей в компании стал уроженец Петербурга Козлов Роман Игоревич. Кроме этого актива, базы данных не знают ничего о его бизнесе. Он не является самозанятым и не оформлял ИП.

«Конкорд М» было учреждено в 2007 году, базировалось в особняке на наб. Лейтенанта Шмидта, 7, и специализировалось на кейтеринговом сопровождении высшего ценового сегмента крупных мероприятий. Выручка в 2023 году составила 630 млн рублей, годом ранее — 770 миллионов. Дивиденды в последний раз выплачивались в 2020 году (94 млн рублей), перед этим в 2019 году владелец, Евгений Пригожин, получил от компании 427 млн рублей.

В 2022 году после включения Евгения Пригожина в санкционные списки владельцы компании были скрыты. Однако в пояснительной записке к бухгалтерской отчетности, обнародованной в 2023 году, их состав остался прежним: 90 % ООО принадлежало лично Пригожину, еще 10 % — также учрежденной им компании ООО «Конкорд менеджмент и консалтинг».

Судя по этому документу, как минимум на начало 2023 года постоянными клиентами «Конкорда М» были структуры «Лукойла», Сбербанк.

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Комментарии
3
Гость
1 час
Отжали фирму...
Гость
33 минуты
Отличный был кейтеринг, вышколенный в хорошем смысле этого слова, впрочем, как и все пригожинское!
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