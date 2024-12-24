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Город Третий уровень — над КАД. Завершилась надвижка пролета самого большого путепровода трамвайной линии «Славянка»

Третий уровень — над КАД. Завершилась надвижка пролета самого большого путепровода трамвайной линии «Славянка»

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5 комментариев
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В Петербурге завершили надвижку пролета крупнейшего путепровода трамвайной линии Купчино — Славянка — Шушары, который проляжет третьим уровнем — над КАД. Об этом 24 декабря сообщил в своем телеграм-канале строительный вице-губернатор Николай Линченко.

Путепровод, кроме КАД, пересекает также Московское шоссе и Октябрьскую железную дорогу. Его длина с учетом ответвлений составляет более 1,2 км.

Чиновник пояснил, что работы по надвижке велись в три этапа. В рамках последнего ферму протянули 77 метров. Скорость составила 10 метров в смену. Третий этап стартовал в конце сентября.

Первый участок, от Купчино до Шушар, планируется завершить в 2025 году, после чего по нему запустят движение — 10 трамваев. Когда будет завершен второй этап — до Славянки, на линию выпустят еще 12 трамваев.

Трамвайную линию «Славянка» строит «Балтнедвижсервис», генеральным подрядчиком выступает «АБЗ-Дорстрой». Общая протяженность трамвайной линии составит 21 км, она включает в себя три моста и четыре путепровода.

Предполагается, что время ожидания трамвая составит около 5 минут, а время поездки из одного конца в другой — полчаса. «Фонтанка» показывала, как будет выглядеть трамвай, который будет курсировать из Купчино в Славянку.

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Комментарии
5
Гость
13 минут
Постройте трамвай в Уткину заводь
Гость
51 минута
Наконец-то. Жизнь в Шушарах заиграет новыми красками!
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