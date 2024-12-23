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Новости компаний Американский владелец «Главпродукта» заявил о незаконности передачи активов Росимуществу

Американский владелец «Главпродукта» заявил о незаконности передачи активов Росимуществу

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42 комментария

Американская корпорация Universal Beverage Company заявила о незаконности передачи ее активов Росимуществу. Об этом 23 декабря сообщил РБК со ссылкой на письмо президента компании Леонида Смирнова главе администрации президента Антону Вайно.

Речь идет о производителе консервов «Главпродукт», который в октябре был передан в управление Росимущества. Хотя указ президента не предполагает отчуждения собственности, государство стало владельцем акций нескольких предприятий. Так, в настоящий момент в реестрах акционеров в качестве владельца акций АО «Верховский молочно-консервный завод», АО «Главпродукт» и АО «Орелпродукт» указано Росимущество.

По словам Смирнова, причины такого решения ему неясны: компания не заявляла об уходе с российского рынка, продолжала инвестиции, не закрывала заводы, и намерения продавать бизнес у него не было. Передача активов «Главпродукта» во временное управление «является тревожным сигналом» для иностранных инвесторов, которые продолжают работать в России или намереваются расширять свой бизнес, считает предприниматель.

«Главпродукт» был основан в 1999 году. Основатель группы — гражданин США Леонид Смирнов, родился в СССР. По оценке самой компании, сейчас на ее долю в сегменте мясной консервации приходится около 10 % российского рынка этой продукции, в молочной — около 7 %, в рыбной — до 3 %. 2023 году выручка АО «Главпродукт» составила 16,5 млн рублей, чистая прибыль — 1,9 млн рублей. Выручка Верховского молочно-консервного завода в 2023 году составила 2 млрд рублей, чистая прибыль — 97 млн рублей.

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Главпродукт Росимущество Передача активов Universal Beverage Company
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Комментарии
42
забыл все
52 минуты
ну хоть не 90е))
Rostik37
24 минуты
"..Россия может иметь сколько угодно ядерных чемоданчиков и ядерных кнопок, но поскольку 500 миллиардов долларов российской элиты лежат в наших банках, вы ещё разберитесь: это ваша элита или уже наша? Я не вижу ни одной ситуации, при которой Россия воспользуется своим ядерным потенциалом....“ - Бхезинский. Пробуй играть, Петербуржец.))
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