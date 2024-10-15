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Бизнес Тушенка тоже государственная. Путин передал под госуправление производителя консервов «Главпродукт»

Тушенка тоже государственная. Путин передал под госуправление производителя консервов «Главпродукт»

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6 комментариев

Компании холдинга по производству консервов «Главпродукт» переданы во временное управление государства. Соответствующий указ президента РФ Владимира Путина появился 15 октября на интернет-портале официального опубликования правовых актов.

Под временное управление Росимущества попали головная компания холдинга ООО «Промсельхозинвест», зарегистрированное в Москве АО «Главпродукт» и ассоциированные с ними фирмы. Среди них зарегистрированный в Калининградской области Балтийский консервный завод, орловские ООО «Объединенные консервные заводы» и АО «Орелпродукт», Верховский молочно-консервный завод из Москвы и владеющее товарными знаками ООО «Главпродукт-патент».

По данным СПАРК, «Промсельхозинвест» принадлежало зарегистрированной в США фирме Universal Beverage Company, «Главпродукт-патент» — американской компании Universal Company 2000, Inc. Одна из крупнейших структур группы — Верховский молочно-консервный завод. Его выручка в 2023 году составила 2 млрд рублей, чистая прибыль — 97 млн рублей.

«Главпродукт» — ведущий производитель мясных, молочных, овощных и рыбных консервов. Потребителям бренд может быть хорошо известен по узнаваемому дизайну банок с тушенкой. Холдинг основан в 1999 году гражданином США российского происхождения Леонидом Смирновым. Как обращал внимание Forbes в 2006 году, «Главпродукт» в продвижении своих товаров активно эксплуатировал память о советской пищевой промышленности. Как писал «Коммерсант» в 2007 году, после возбуждения уголовного дела об уклонении от уплаты налогов в холдинге Смирнов уехал из России в Германию.

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Комментарии
10
Слава России!
8 минут
ну всё, нет теперь тушняка, хотя и к этому были вопросы, но теперь 146% будет полное шайзе
Kostiks
10 минут
отжим бизнеса? как хорошо, что не 90-е, ага))
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