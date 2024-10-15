Тушенка тоже государственная. Путин передал под госуправление производителя консервов «Главпродукт»

Компании холдинга по производству консервов «Главпродукт» переданы во временное управление государства. Соответствующий указ президента РФ Владимира Путина появился 15 октября на интернет-портале официального опубликования правовых актов.
Под временное управление Росимущества попали головная компания холдинга ООО «Промсельхозинвест», зарегистрированное в Москве АО «Главпродукт» и ассоциированные с ними фирмы. Среди них зарегистрированный в Калининградской области Балтийский консервный завод, орловские ООО «Объединенные консервные заводы» и АО «Орелпродукт», Верховский молочно-консервный завод из Москвы и владеющее товарными знаками ООО «Главпродукт-патент».
По данным СПАРК, «Промсельхозинвест» принадлежало зарегистрированной в США фирме Universal Beverage Company, «Главпродукт-патент» — американской компании Universal Company 2000, Inc. Одна из крупнейших структур группы — Верховский молочно-консервный завод. Его выручка в 2023 году составила 2 млрд рублей, чистая прибыль — 97 млн рублей.
«Главпродукт» — ведущий производитель мясных, молочных, овощных и рыбных консервов. Потребителям бренд может быть хорошо известен по узнаваемому дизайну банок с тушенкой. Холдинг основан в 1999 году гражданином США российского происхождения Леонидом Смирновым. Как обращал внимание Forbes в 2006 году, «Главпродукт» в продвижении своих товаров активно эксплуатировал память о советской пищевой промышленности. Как писал «Коммерсант» в 2007 году, после возбуждения уголовного дела об уклонении от уплаты налогов в холдинге Смирнов уехал из России в Германию.
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