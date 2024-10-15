Тушенка тоже государственная. Путин передал под госуправление производителя консервов «Главпродукт»

Под временное управление Росимущества попали головная компания холдинга ООО «Промсельхозинвест», зарегистрированное в Москве АО «Главпродукт» и ассоциированные с ними фирмы. Среди них зарегистрированный в Калининградской области Балтийский консервный завод, орловские ООО «Объединенные консервные заводы» и АО «Орелпродукт», Верховский молочно-консервный завод из Москвы и владеющее товарными знаками ООО «Главпродукт-патент».

«Главпродукт» — ведущий производитель мясных, молочных, овощных и рыбных консервов. Потребителям бренд может быть хорошо известен по узнаваемому дизайну банок с тушенкой. Холдинг основан в 1999 году гражданином США российского происхождения Леонидом Смирновым. Как обращал внимание Forbes в 2006 году, «Главпродукт» в продвижении своих товаров активно эксплуатировал память о советской пищевой промышленности. Как писал «Коммерсант» в 2007 году, после возбуждения уголовного дела об уклонении от уплаты налогов в холдинге Смирнов уехал из России в Германию.