Начальницу Центрального ЖКУ Минобороны подозревают в злоупотреблении полномочиями на 27 млн рублей

Военное следствие возбудило уголовное дело в отношении начальницы структурного подразделения ФГБУ «Центральное ЖКУ» Минобороны России Ольги Бурлаковой. Об этом 23 декабря сообщает пресс-служба Главного военного следственного управления СК РФ.

В 2018 году ФГБУ ЦЖКУ Минобороны заключило многомиллионный госконтракт с ООО «СтройИдеал». Компания должна была отремонтировать сети холодного водоснабжения в военном городке в Саратовской области. По версии следствия, Бурлакова в 2019 году приняла работы ненадлежащего качества, и в итоге на объектах водоснабжения городка произошло больше 10 аварий. Имущественный вред государству превысил 27 миллионов рублей.

Уголовное дело возбуждено по статье о злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия. Расследование находится на контроле в Главном военном следственном управлении СК России.