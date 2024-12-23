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Происшествия Начальницу Центрального ЖКУ Минобороны подозревают в злоупотреблении полномочиями на 27 млн рублей

Начальницу Центрального ЖКУ Минобороны подозревают в злоупотреблении полномочиями на 27 млн рублей

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11 комментариев

Военное следствие возбудило уголовное дело в отношении начальницы структурного подразделения ФГБУ «Центральное ЖКУ» Минобороны России Ольги Бурлаковой. Об этом 23 декабря сообщает пресс-служба Главного военного следственного управления СК РФ.

В 2018 году ФГБУ ЦЖКУ Минобороны заключило многомиллионный госконтракт с ООО «СтройИдеал». Компания должна была отремонтировать сети холодного водоснабжения в военном городке в Саратовской области. По версии следствия, Бурлакова в 2019 году приняла работы ненадлежащего качества, и в итоге на объектах водоснабжения городка произошло больше 10 аварий. Имущественный вред государству превысил 27 миллионов рублей.

Уголовное дело возбуждено по статье о злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия. Расследование находится на контроле в Главном военном следственном управлении СК России.

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Минобороны ГВСУ СК Злоупотребление должностными полномочиями
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Комментарии
12
Вангуювсем
55 минут
опять ноль потеряли? за такие копейки она бы не чихнула
Cashmare
38 минут
всего десять аварий? да это идеально
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