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Афиша Plus Музей истории города покажет «несбывшийся Ленинград» — советские архитектурные проекты

Музей истории города покажет «несбывшийся Ленинград» — советские архитектурные проекты

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В Невской куртине Петропавловской крепости вы сможете увидеть порядка семидесяти листов архитектурной графики 1919—1990-х годов. Проект станет продолжением выставки «Несбывшийся Петербург», которая проходила в 2018–2019 годах.

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Проекты советской эпохи отличает выраженное стремление создать образ нового советского города, эстетически и идеологически созвучный эпохе. При этом пафос преобразования, подчинения пространства для Петрограда — Ленинграда, конечно, был не нов — Петербург в нём же и был рождён. На выставке будет архитектурная графика, фото несохранившихся проектов и воспроизведения с репродукций, опубликованных в периодической печати. Среди авторов — как мастера «старой школы», которые начинали работать в дореволюционное время (Иван Фомин, Лев Ильин, Андрей Белогруд), так и новое, советское поколение зодчих (Николай Баранов, Николай Троицкий, Евгений Левинсон, Давид Бурышкин, Сергей Евдокимов, Сергей Сперанский и другие).

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После революции, во время Гражданской войны и разрухи, работа шла в основном в рамках «бумажной архитектуры» — проектировании построек, у которых практически не было шансов появиться в реальности. Однако это не мешало архитекторам искать новые формы, созвучные революционному времени. Первым случаем, когда накопленные идеи можно было применить на практике, стал конкурс на проект Дворца рабочих в Петрограде.

В середине 20-х наметился переход к авангарду в архитектуре, появились конструктивистские проекты рабочих клубов, дома-коммуны в Выборгском районе, проект гостиницы «Интурист» и другие. К концу 30-х оформляется более помпезный и ретроспективный «сталинский ампир» — его «лучшую версию» вы найдёте в проектах оформления нового городского центра вокруг Дома Советов на Московском проспекте. В период блокады архитекторы работали над проектами восстановления города.

Следующий поворот в городской архитектуре произошёл в 1950-е, а именно — после постановления «Об устранении излишеств в проектировании и строительстве». Ведущим ленинградским стилем стал модернизм с характерными конструкциями из железобетона и стекла. С 70-х годов вновь наметилась тенденция к усложнению архитектурных форм и пластической выразительности фасадов. На выставке вы увидите модернистские проекты застройки правого берега Невы в районе Малой Охты, проекты Дома культуры энергетиков в Гавани, нового корпуса Ленинградского электротехнического института на Аптекарской набережной. Ну а крупнейшим градостроительным замыслом второй половины XX века было создание «морского фасада» Ленинграда, в центре которого должно было быть устье Смоленки (те, кто в курсе, как обстоят дела с намывами, на этом месте могут всплакнуть).

Выставка «Несбывшийся Ленинград. Архитектурные проекты советской эпохи» пройдёт в Невской куртине Петропавловской крепости с 23 декабря 2024-го по 2 марта 2025 года. 0+

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