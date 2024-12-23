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Город Финансы Заключено соглашение о финансировании ВСМ Москва — Санкт-Петербург. Стоимость проекта — 2 трлн рублей

Заключено соглашение о финансировании ВСМ Москва — Санкт-Петербург. Стоимость проекта — 2 трлн рублей

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2 комментария
Источник:

Синдикат кредиторов, включающий Совкомбанк, Сбербанк и ВТБ, подписал документы о закрытии этапа финансирования высокоскоростной магистрали Москва — Санкт-Петербург. Общая стоимость проекта составляет более 2 трлн рублей, кредиторы предоставляют более половины этой суммы. На подписании присутствовал глава Минтранса Роман Старовойт.

Проект будет реализован на условиях концессии, где концедентом выступает государство в лице Федерального агентства железнодорожного транспорта (Росжелдор).

Как отметил глава корпоративно-инвестиционного бизнеса Совкомбанка Михаил Автухов, ВСМ — крайне важный и полезный инфраструктурный проект для всей страны.

Кроме строительства железнодорожной магистрали также предполагаются разработка и производство современного подвижного состава, способного развивать скорость до 400 км/ч. Заказчиком 41 серийного поезда с их последующей передачей в лизинг выступает Группа ГТЛК (государственная транспортная лизинговая компания).

По окончании проекта время поездки на поезде по ВСМ между двумя столицами сократится до 2 часов 15 минут.

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Комментарии
2
Rostik37
1 час
К концу стройки, если дойдут, будет 5 триллионов!))
111111111111118
1 час
Вон из Москвы! Сюда я больше не ездок. Бегу, не оглянусь, пойду искать по свету, Где оскорблённому есть чувству уголок!.. Карету мне, карету!
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