Заключено соглашение о финансировании ВСМ Москва — Санкт-Петербург. Стоимость проекта — 2 трлн рублей

Источник: Предоставлено пресс-службой Совкомбанка







Синдикат кредиторов, включающий Совкомбанк, Сбербанк и ВТБ, подписал документы о закрытии этапа финансирования высокоскоростной магистрали Москва — Санкт-Петербург. Общая стоимость проекта составляет более 2 трлн рублей, кредиторы предоставляют более половины этой суммы. На подписании присутствовал глава Минтранса Роман Старовойт.

Проект будет реализован на условиях концессии, где концедентом выступает государство в лице Федерального агентства железнодорожного транспорта (Росжелдор).

Как отметил глава корпоративно-инвестиционного бизнеса Совкомбанка Михаил Автухов, ВСМ — крайне важный и полезный инфраструктурный проект для всей страны.

Кроме строительства железнодорожной магистрали также предполагаются разработка и производство современного подвижного состава, способного развивать скорость до 400 км/ч. Заказчиком 41 серийного поезда с их последующей передачей в лизинг выступает Группа ГТЛК (государственная транспортная лизинговая компания).