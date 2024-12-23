Байден смягчил наказание для 37 человек, приговоренных к смертной казни

Перед приходом Дональда Трампа в Белый дом действующий президент США Джо Байден заменил приговор к смертной казни для 37 из 40 человек на пожизненное заключение без права на условно-досрочное освобождение. Об этом в понедельник, 23 декабря, сообщает CNN.

«Эти смягчения наказания соответствуют мораторию, который моя администрация ввела на федеральные казни в случаях, не связанных с терроризмом и массовыми убийствами на почве ненависти», — заявил Байден.

Так, президент США не изменил приговор троим осужденным, совершившим массовые убийства или террористические акты. Среди них: Джохар Царнаев, причастный к взрывам на Бостонском марафоне в 2013 году, экстремист Диллон Руф, убивший девять человек в исторической афроамериканской церкви в Чарльстоне в 2015 году, а также Роберт Бауэрс, расстрелявший 11 прихожан в синагоге «Древо жизни» в Питтсбурге в 2018 году.

Между тем бóльшая часть из 37 человек, чьи приговоры были пересмотрены, была осуждена за такие преступления, как убийства, связанные с наркоторговлей, либо за убийства тюремных надзирателей или других заключенных.

«Не заблуждайтесь: я осуждаю этих убийц, скорблю о жертвах их отвратительных деяний и болею за все семьи, которые понесли невообразимую и непоправимую утрату, — подчеркнул Байден. — Но, руководствуясь своей совестью и своим опытом государственного защитника, председателя юридического комитета Сената, вице-президента, а теперь и президента, я более чем когда-либо убежден, что мы должны прекратить применение смертной казни на федеральном уровне. С чистой совестью я не могу стоять в стороне и позволить новой администрации возобновить казни, которые я остановил».

Во время президентской гонки в США в 2024 году кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп заявлял о том, что намерен работать над расширением круга преступлений, за которые будет полагаться наказание в виде смертной казни.