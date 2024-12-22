Власти Албании хотят запретить TikTok из-за убийства 14-летнего подростка

Премьер-министр Албании Эди Рама объявил, что правительство намерено заблокировать доступ к TikTok сроком на год после того, как убийство школьника в прошлом месяце вызвало опасения по поводу влияния социальных сетей на детей. Об этом в воскресенье сообщает BBC.

Поводом для блокировки соцсети стало недавнее убийство 14-летнего подростка, которого в драке зарезал ножом другой школьник. Драке предшествовал словесный конфликт в соцсетях, а после убийства в TikTok распространились многочисленные видео, на которых другие школьники одобряли убийство.

На выступлении в субботу, Эди Рама заявил, что предлагаемый запрет вступит в силу в январе. Во время встречи в столице Албании Тиране с учителями, родителями и психологами Рама назвал TikTok «бандитом района» («the thug of the neighbourhood»).

«Мы собираемся закрыть его на год и начать внедрять программы, которые будут способствовать образованию учащихся и помогать родителям следить за развитием своих детей», — сказал Рама.

«В Китае TikTok пропагандирует, как студенты могут посещать курсы, как защищать природу, как соблюдать традиции, но за пределами Китая в TikTok мы видим только отбросы и грязь. Зачем нам это нужно?» — заявил Рама.

TikTok запросила у правительства Албании разъяснения по поводу предлагаемого запрета. Социальная сеть сообщила, что не нашла никаких доказательств того, что у человека, предположительно ударившего ножом 14-летнего мальчика, или у самой жертвы были аккаунты в TikTok.

Соцсеть уже запрещена в Индии, которая была одним из крупнейших рынков для приложения до его запрета в июне 2020 года. Она также заблокирована в Иране, Непале, Афганистане и Сомали.