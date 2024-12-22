Хинштейн заявил о повреждении 17 объектов культурного наследия в Рыльске в результате обстрела ВСУ

В числе поврежденных объектов, по его словам, три православных храма: «Церковь Успения» 1811 года постройки — памятник архитектуры федерального значения; «Церковь Вознесения» и «Церковь Покрова» (также ОКН федерального значения). В последних двух храмах-памятниках XIX века выбиты стекла.

Накануне вечером Хинштейн сообщил, что первоначальные неотложные ремонтно-восстановительные работы в Рыльске завершены: возобновлено теплоснабжение всех домов, подача газа. Во всех квартирах, где взрывной волной были выбиты окна, «закрыт тепловой контур».

Напомним, что 20 декабря Рыльск подвергся массированному ракетному обстрелу. В результате погибло шесть человек, среди которых один ребенок. Также были повреждены здания учебных заведений, дом культуры и пункты выдачи маркетплейсов. По словам Хинштейна, мирные объекты были запланированными целями атаки. По факту произошедшего Следственный комитет России возбудил дело по статье, связанной с терактом.