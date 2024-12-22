Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+2°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+2°

пасмурно, без существенных осадков

ощущается как -1

3 м/c,

южн.

 748мм 90%
Подробнее
3 Пробки
USD 102,34
EUR 106,54
Открытие Витебской развязки
Чем угощает Псков
Почему столкнулись поезда
Куда пойти на выходных
Как пенсионерка подожгла банк
Атака беспилотников в Казани
Промышленный Петербург
Рейтинги "Фонтанки"
Происшествия Хинштейн заявил о повреждении 17 объектов культурного наследия в Рыльске в результате обстрела ВСУ

Хинштейн заявил о повреждении 17 объектов культурного наследия в Рыльске в результате обстрела ВСУ

504
4 комментария

17 объектов культурного наследия в городе Рыльске Курской области получили повреждения различной степени в результате обстрела со стороны Украины. Такое заявление сделал 22 декабря временно исполняющий обязанности главы региона Александр Хинштейн.

В числе поврежденных объектов, по его словам, три православных храма: «Церковь Успения» 1811 года постройки — памятник архитектуры федерального значения; «Церковь Вознесения» и «Церковь Покрова» (также ОКН федерального значения). В последних двух храмах-памятниках XIX века выбиты стекла.

Накануне вечером Хинштейн сообщил, что первоначальные неотложные ремонтно-восстановительные работы в Рыльске завершены: возобновлено теплоснабжение всех домов, подача газа. Во всех квартирах, где взрывной волной были выбиты окна, «закрыт тепловой контур».

Напомним, что 20 декабря Рыльск подвергся массированному ракетному обстрелу. В результате погибло шесть человек, среди которых один ребенок. Также были повреждены здания учебных заведений, дом культуры и пункты выдачи маркетплейсов. По словам Хинштейна, мирные объекты были запланированными целями атаки. По факту произошедшего Следственный комитет России возбудил дело по статье, связанной с терактом.

Дарим iPhone 16 — подпишитесь на тг-канал «Фонтанка SPB Online», чтобы быть в курсе важных новостей.

ПО ТЕМЕ
Александр Хинштейн Рыльск Повреждения Обстрел ВСУ Объекты культурного наследия
Лайк
LIKE1
Смех
HAPPY2
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY1
Печаль
SAD2
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
7
Отец Родной
18 минут
Похорошел Рыльск при хинштейнах
YUZ
17 минут
Объекты культурного наследия в Рыльске точно не хуже Киевских, Харьковских, Одесских.
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Контракты новые, проблемы — старые. Как отсутствие хозяина мешает ремонту петербургских дорог
6 февраля 2020, 11:29
Новости компаний
Эргономика в деле. Как расставить мебель в квартире, чтобы было функционально и стильно
20 декабря, 18:00
Новости компаний
Развитие сети Центра «ВЭД 360» от БСПБ признано лучшим проектом года
20 декабря, 17:45
ТОП 5
Новости компаний
Эргономика в деле. Как расставить мебель в квартире, чтобы было функционально и стильно
20 декабря, 18:00
Развитие сети Центра «ВЭД 360» от БСПБ признано лучшим проектом года
20 декабря, 17:45
Группа Аквилон анонсирует новый проект в Новосергиевке
20 декабря, 17:20
МегаФон увеличил ёмкость сети в петербургском метро в 2 раза
20 декабря, 15:55
Девелопмент будущего: как постепенно меняется представление об идеальном доме
20 декабря, 14:15
Передача ключей в ЖК «ЛесART»
20 декабря, 13:55
Бесплатный новогодний каток открылся на Манежной площади
20 декабря, 13:35
«Ростелеком» улучшил сервис для измерения скорости интернет-соединения с высокой пропускной способностью
20 декабря, 12:00
Девелопер «Терминал-Ресурс» принял участие в итоговом Съезде строителей
19 декабря, 18:00
Променяли Мальдивы на «Охта Парк». Жители островов выбирают зимний отдых в Ленинградской области
19 декабря, 17:15
GloraX запускает новый формат отделки — «Ультралофт»
19 декабря, 16:40
МегаФон запускает продажи планшетов Fontel
19 декабря, 16:14