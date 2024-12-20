Ракетный удар по Рыльску в Курской области: погибли мирные жители

Город Рыльск в Курской области подвергся массированному ракетному обстрелу, сообщают местные чиновники.
Как рассказал 20 декабря РБК глава Рыльского района Андрей Белоусов, в результате удара пострадали педагогический колледж, Дом культуры, школа, есть раненые и убитые мирные граждане. Точное число пока неизвестно.
Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в своём телеграм-канале заявил об ударе ВСУ по Рыльску. Он уточнил, что сам находится в Москве на заседании Госсовета и после его завершения направится в город. На место уже выехали и. о. председателя правительства региона Алексей Дедов и его заместители.
«На месте работают все оперативные службы, включая МЧС. Вся необходимая помощь семьям пострадавших и самим пострадавшим со стороны правительства Курской области будет оказана. Никто не останется один на один со своей бедой», — добавил Хинштейн.
Рыльск — город в Курской области России, расположенный на берегу реки Сейм, примерно в 120 км к юго-западу от Курска. По данным на 2023 год, население Рыльска составляет около 15,5 тысячи человек. Основанный в XI веке, он является одним из старейших городов региона. Рыльск известен своей богатой историей и архитектурным наследием, включая собор Святителя Николая и Спасо-Преображенский монастырь.