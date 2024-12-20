Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+4°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+4°

облачно, без осадков

ощущается как +1

3 м/c,

ю-з.

 740мм 84%
Подробнее
8 Пробки
USD 102,34
EUR 106,54
За что задержали главу района
Чем угощает Псков
Куда пойти на выходных
Выход с "Лиговского проспекта-2"
Елки с детьми
Прямая линия с Путиным
Шуваловский лес под угрозой
Промышленный Петербург
Рейтинги "Фонтанки"
Происшествия Боевые действия Ракетный удар по Рыльску в Курской области: погибли мирные жители

Ракетный удар по Рыльску в Курской области: погибли мирные жители

12 186
43 комментария

Город Рыльск в Курской области подвергся массированному ракетному обстрелу, сообщают местные чиновники.

Как рассказал 20 декабря РБК глава Рыльского района Андрей Белоусов, в результате удара пострадали педагогический колледж, Дом культуры, школа, есть раненые и убитые мирные граждане. Точное число пока неизвестно.

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в своём телеграм-канале заявил об ударе ВСУ по Рыльску. Он уточнил, что сам находится в Москве на заседании Госсовета и после его завершения направится в город. На место уже выехали и. о. председателя правительства региона Алексей Дедов и его заместители.

«На месте работают все оперативные службы, включая МЧС. Вся необходимая помощь семьям пострадавших и самим пострадавшим со стороны правительства Курской области будет оказана. Никто не останется один на один со своей бедой», — добавил Хинштейн.

Рыльск — город в Курской области России, расположенный на берегу реки Сейм, примерно в 120 км к юго-западу от Курска. По данным на 2023 год, население Рыльска составляет около 15,5 тысячи человек. Основанный в XI веке, он является одним из старейших городов региона. Рыльск известен своей богатой историей и архитектурным наследием, включая собор Святителя Николая и Спасо-Преображенский монастырь.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE11
Смех
HAPPY3
Удивление
SURPRISED8
Гнев
ANGRY51
Печаль
SAD25
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
43
282905187
57 минут
" Никто не останется один на один со своей бедой», — добавил Хинштейн." Предварительно спрятавшись в Москве
Евгений СПб
24 минуты
Движуха забавная у жителей Курской области. Это от скуки всё))))))
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Контракты новые, проблемы — старые. Как отсутствие хозяина мешает ремонту петербургских дорог
6 февраля 2020, 11:29
Новости компаний
Эргономика в деле. Как расставить мебель в квартире, чтобы было функционально и стильно
20 декабря, 18:00
Новости компаний
Развитие сети Центра «ВЭД 360» от БСПБ признано лучшим проектом года
20 декабря, 17:45
ТОП 5
Новости компаний
Эргономика в деле. Как расставить мебель в квартире, чтобы было функционально и стильно
20 декабря, 18:00
Развитие сети Центра «ВЭД 360» от БСПБ признано лучшим проектом года
20 декабря, 17:45
Группа Аквилон анонсирует новый проект в Новосергиевке
20 декабря, 17:20
МегаФон увеличил ёмкость сети в петербургском метро в 2 раза
20 декабря, 15:55
Девелопмент будущего: как постепенно меняется представление об идеальном доме
20 декабря, 14:15
Передача ключей в ЖК «ЛесART»
20 декабря, 13:55
Бесплатный новогодний каток открылся на Манежной площади
20 декабря, 13:35
«Ростелеком» улучшил сервис для измерения скорости интернет-соединения с высокой пропускной способностью
20 декабря, 12:00
Девелопер «Терминал-Ресурс» принял участие в итоговом Съезде строителей
19 декабря, 18:00
Променяли Мальдивы на «Охта Парк». Жители островов выбирают зимний отдых в Ленинградской области
19 декабря, 17:15
GloraX запускает новый формат отделки — «Ультралофт»
19 декабря, 16:40
МегаФон запускает продажи планшетов Fontel
19 декабря, 16:14