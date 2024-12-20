Ракетный удар по Рыльску в Курской области: погибли мирные жители

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в своём телеграм-канале заявил об ударе ВСУ по Рыльску. Он уточнил, что сам находится в Москве на заседании Госсовета и после его завершения направится в город. На место уже выехали и. о. председателя правительства региона Алексей Дедов и его заместители.