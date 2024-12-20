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Происшествия Боевые действия СК РФ возбудил уголовное дело о теракте после ракетного удара по Рыльску в Курской области

СК РФ возбудил уголовное дело о теракте после ракетного удара по Рыльску в Курской области

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11 комментариев

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье, связанной с терактом, после ракетного удара по Рыльску в Курской области. Об этом 20 декабря сообщили в пресс-службе ведомства.

Как сообщает СКР, по предварительным данным, в результате удара есть пострадавшие и погибшие. Об этом сказал и глава Курской области Александр Хинштейн.

Он также уточнил, что силы ПВО во время атаки сбили несколько ракет, выпущенных из установки реактивной системы залпового огня HIMARS. Хинштейн подчеркнул, что ВСУ специально выбирали целями мирные объекты.

«Повреждены здания Дома культуры, физкультурно-оздоровительного комплекса, педагогического колледжа, школы, пожарной части, другие социальные объекты, а также частные домовладения», — сказал врио губернатора региона.

О ракетном ударе по Рыльску стало известно вечером 20 декабря.

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Комментарии
11
Kit.
1 час
Что там Небензя говорил про ПВО?
Гость
1 час
А чем удар по Рыльску отличается от удара по Киеву?
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