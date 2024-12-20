СК РФ возбудил уголовное дело о теракте после ракетного удара по Рыльску в Курской области

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье, связанной с терактом, после ракетного удара по Рыльску в Курской области. Об этом 20 декабря сообщили в пресс-службе ведомства.

Как сообщает СКР, по предварительным данным, в результате удара есть пострадавшие и погибшие. Об этом сказал и глава Курской области Александр Хинштейн.