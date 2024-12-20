В Одинцово двое мужчин подожгли отделение полиции. Об этом 20 декабря сообщает MSK1.RU.

Пожар удалось ликвидировать еще до прибытия пожарных, приводит издание сведения от пресс-службы МЧС.

Успела прокомментировать инцидент и глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина:

«Обманутый мошенниками с Украины мужчина кинул бутылки с зажигательной смесью в опорный пункт полиции Одинцово с криками в поддержку ВСУ. Другой мужчина разлил и поджег горючее у банка неподалеку», — написала она в своем телеграм-канале.

Ранее сегодня в Москве мужчина устроил взрыв в отделении банка.