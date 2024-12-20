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Происшествия Девятерым жителям Рыльска потребовалась медицинская помощь после ракетной атаки ВСУ. Среди них — беременная женщина

Девятерым жителям Рыльска потребовалась медицинская помощь после ракетной атаки ВСУ. Среди них — беременная женщина

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5 комментариев

Помощь медиков потребовалась девятерым местным жителям после ракетной атаки ВСУ на город Рыльск Курской области. Среди них оказалась женщина на девятом месяце беременности, доложил 20 декабря исполняющий обязанности заместителя губернатора региона, врач Андрей Белостоцкий врио губернатора Александру Хинштейну.

По словам Белостоцкого, он осмотрел всех девятерых пострадавших в Центральной районной больнице. Четверо получили легкие ранения и их отпустили домой, оказав помощь. Остальных пятерых направили в Курскую областную больницу.

Напомним, что сегодня днем Рыльск подвергся массированному ракетному обстрелу. В результате погибло шесть человек, среди которых один ребенок. Также были повреждены здания учебных заведений, дом культуры и пункты выдачи маркетплейсов. По словам Хинштейна, мирные объекты были запланированными целями атаки. По факту произошедшего Следственный комитет России возбудил дело по статье, связанной с терактом.

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Комментарии
5
Klaustrofobik
47 минут
"По словам Хинштейна, мирные объекты были запланированными целями атаки." - а кто то удивлялся зачем его туда, для этого.
Гость
45 минут
«Государство не возьмет на себя 100% расходов. У нас, извините, каждый снаряд стоит денег». Хинштейн — о восстановлении Курской области ))
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