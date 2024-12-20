Петербург поможет пострадавшим при обстреле ВСУ в Рыльске

Петербург окажет необходимую помощь пострадавшим при ракетном ударе ВСУ по городу Рыльску Курской области. Об этом 20 декабря в своем telegram-канале написал губернатор города Александр Беглов.

Беглов отметил, что решение об оказании помощи жителям Рыльска уже обсудили с руководством региона. О том, как именно помогут пострадавшим, не сказано.

Напомним, что ВСУ атаковали Рыльск днем 20 декабря. В результате ракетного удара погибло шесть человек, среди которых один ребенок. Еще десять человек пострадали и сейчас находятся в больнице.