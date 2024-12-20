Петербург поможет пострадавшим при обстреле ВСУ в Рыльске

Петербург окажет необходимую помощь пострадавшим при ракетном ударе ВСУ по городу Рыльску Курской области. Об этом 20 декабря в своем telegram-канале написал губернатор города Александр Беглов.
Беглов отметил, что решение об оказании помощи жителям Рыльска уже обсудили с руководством региона. О том, как именно помогут пострадавшим, не сказано.
«От имени петербуржцев приношу глубокие соболезнования семьям погибших. Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим», — сообщает Беглов.
Напомним, что ВСУ атаковали Рыльск днем 20 декабря. В результате ракетного удара погибло шесть человек, среди которых один ребенок. Еще десять человек пострадали и сейчас находятся в больнице.
При атаке было повреждено несколько зданий социальной инфраструктуры: начальная школа № 1, колледж имени Даниила Гранина и авиационный колледж, общежитие, Дом культуры и пункты выдачи маркетплейсов. Также частично пострадали частные дома и автомобили.
После удара по Рыльску Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье, связанной с терактом. А врио губернатора региона Александр Хинштейн заявил, что ВСУ специально выбирали целями мирные объекты.
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