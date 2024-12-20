Шесть погибших, включая ребенка: последствия ракетного удара ВСУ по Рыльску

Шесть человек, включая ребенка, погибли при ракетном ударе ВСУ по Рыльску, заявил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

Как написал глава региона в Telegram 20 декабря, еще десять пострадавших с лёгкими травмами доставлены в больницу, среди них 13-летний ребёнок.

В результате удара в Рыльске были повреждены: Дом культуры, здание начальной школы № 1, ОМК имени Ганина, учебный и жилой корпуса Рыльского авиационного колледжа — филиала МГТУ ГА, офисы СДЭК и Ozon, здание ЗАГС. Также выбиты окна в трёх многоквартирных домах. Пострадали несколько частных домов и около 15 автомобилей.

«Скорбим вместе с семьями погибших. Никто не останется без поддержки. Курская область держится вместе, и мы сделаем всё, чтобы восстановить разрушенное и помочь каждому, кто оказался в беде», — резюмировал Хинштейн.

О ракетном ударе по 15-тысячному Рыльску в Курской области стало известно во второй половине дня в пятницу. На момент удара глава региона находился на заседании Госсовета в Москве. Следственный комитет РФ уже возбудил уголовное дело по статье, связанной с терактом.