Генерал-лейтенанту и начальнику войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Игорю Кириллову посмертно присвоили звание Героя России. Об этом в пятницу, 20 декабря, сообщил высокопоставленный источник ТАСС. Звезду Героя направили родственникам генерал-лейтенанта.
Напомним, сегодня состоялись похороны начальника войск РХБЗ. Церемонию прощания с погибшим в результате теракта Кирилловым посетили министр обороны РФ Андрей Белоусов и секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу.
Теракт произошел 17 декабря. По данным следствия, военачальник погиб в результате взрыва на Рязанском проспекте в Москве. Причиной взрыва СК называет заложенное в самокат взрывное устройство. Reuters сообщил со ссылкой на источники в Киеве, что Служба безопасности Украины (СБУ) причастна к смерти генерал-лейтенанта Игоря Кириллова. Басманный районный суд Москвы арестовал уроженца Республики Узбекистан Курбонова Ахмаджона Алижона угли, подозреваемого в убийстве генерала Игоря Кириллова. Что известно о теракте, читайте в материале «Фонтанки».
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