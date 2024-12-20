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Общество Игорю Кириллову посмертно присвоили звание Героя России

Игорю Кириллову посмертно присвоили звание Героя России

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18 комментариев

Генерал-лейтенанту и начальнику войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Игорю Кириллову посмертно присвоили звание Героя России. Об этом в пятницу, 20 декабря, сообщил высокопоставленный источник ТАСС. Звезду Героя направили родственникам генерал-лейтенанта.

Напомним, сегодня состоялись похороны начальника войск РХБЗ. Церемонию прощания с погибшим в результате теракта Кирилловым посетили министр обороны РФ Андрей Белоусов и секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу.

Теракт произошел 17 декабря. По данным следствия, военачальник погиб в результате взрыва на Рязанском проспекте в Москве. Причиной взрыва СК называет заложенное в самокат взрывное устройство. Reuters сообщил со ссылкой на источники в Киеве, что Служба безопасности Украины (СБУ) причастна к смерти генерал-лейтенанта Игоря Кириллова. Басманный районный суд Москвы арестовал уроженца Республики Узбекистан Курбонова Ахмаджона Алижона угли, подозреваемого в убийстве генерала Игоря Кириллова. Что известно о теракте, читайте в материале «Фонтанки».

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Комментарии
18
Slava_Rossii2
36 минут
А какой героический поступок он совершил?
мы ещё не начинали!
50 минут
клоуны
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