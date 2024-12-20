Генерал-лейтенанту и начальнику войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Игорю Кириллову посмертно присвоили звание Героя России. Об этом в пятницу, 20 декабря, сообщил высокопоставленный источник ТАСС. Звезду Героя направили родственникам генерал-лейтенанта.

Напомним, сегодня состоялись похороны начальника войск РХБЗ. Церемонию прощания с погибшим в результате теракта Кирилловым посетили министр обороны РФ Андрей Белоусов и секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу.