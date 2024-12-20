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Строительство В Пушкинском районе открылся новый детский сад с метеоплощадкой

В Пушкинском районе открылся новый детский сад с метеоплощадкой

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Предоставлено холдингом Setl Group

На Колпинском шоссе в Пушкинском районе состоялось открытие нового детсада № 48. Как сообщили в холдинге Setl Group, он рассчитан на 220 детей полутора до семи лет.

В трехэтажном здании садика на территории ЖК Univer Сity кроме спален и игровых комнат разместились классы для кружков, залы для занятий музыкой и физкультурой, кухня, медицинский кабинет и бассейн. Также застройщик закупил для садика мебель, инвентарь и часть оборудования, а еще подарил новогодние украшения.

На прилегающей территории располагаются игровые и спортивные площадки, а также метеоплощадка для наблюдения за природой и погодными явлениями.

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