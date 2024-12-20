В Пушкинском районе открылся новый детский сад с метеоплощадкой

Предоставлено холдингом Setl Group







На Колпинском шоссе в Пушкинском районе состоялось открытие нового детсада № 48. Как сообщили в холдинге Setl Group, он рассчитан на 220 детей полутора до семи лет.

В трехэтажном здании садика на территории ЖК Univer Сity кроме спален и игровых комнат разместились классы для кружков, залы для занятий музыкой и физкультурой, кухня, медицинский кабинет и бассейн. Также застройщик закупил для садика мебель, инвентарь и часть оборудования, а еще подарил новогодние украшения.