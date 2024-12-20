Пробки застряли в Петербурге. На севере КАД парализовало ДТП с мусоровозом и манипулятором

Сегодня, 20 декабря, на дорогах Петербурга не так тяжело, как вчера, но снежная каша мешает водителям и пешеходам. Утром загруженность дорог составила обычные 6 баллов по шкале «Яндекса», а вот днём необычно плотно — 5 баллов, что на 1 выше типичного для этого времени показателя.









«Красные» пробки есть в центре города, на набережных, на некоторых транзитных магистралях, типа Кантемировской, шоссе Революции, Заневского. На ЗСД сегодня свободно.

На КАД самая длинная пробка образовалась в необычном месте — на севере. Причиной стало ДТП. Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», около 11:30 на 15-м километре внутреннего кольца столкнулись попутные мусоровоз и грузовой манипулятор. Они заняли две полосы на этом узком участке. Никто не пострадал.

По данным «Яндекса», пробка на внутреннем кольце растянулась на 4,8 км от Комендантского проспекта до Выборгского шоссе. В ней можно потерять 41 минуту, хотя обычно этот участок можно проехать за 3 минуты.

Пробки в Петербурге прописались с начала недели — после того, как выпал снег. Вчера «семёрка» держалась весь день, а вечером на фоне ледяного дождя было 9 баллов. В ближайшие дни водителям легче не станет. Завтра каша на дорогах замёрзнет, а в воскресенье ожидается новое потепление.