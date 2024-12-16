Снег заткнул дороги Петербурга пробками. Московское шоссе встало намертво

Снегопад 16 декабря принес в Петербург аномальные пробки, которые держались весь день и вновь начали расти к вечернему часу пик. Восемь баллов случились, не дожидаясь его.
По данным «Яндекс.Пробок», уже в пятом часу вечера дороги в Петербурге оказались загружены на 7 баллов, что на 2 балла выше обычного для понедельника. Отметку в 8 баллов пробки преодолели уже в начале шестого.
Одна из самых плотных пробок скопилась на Московском шоссе. Движение на магистрали плотное в обе стороны, но в направлении области собрался 7-километровый затор от КАД до Ленсоветовской дороги. Пользователи сервиса сообщают о ДТП. Московское шоссе регулярно стоит в пробках в дни снегопадов из-за обилия фур на этом направлении.
Необычно плотную пробку также отмечают на Большом Сампсониевском проспекте и проспекте Энгельса. Она растянулась на 5,1 километра от Финляндского проспекта до Светлановской площади. Напряженная дорожная ситуация на Пискаревском проспекте, Выборгской и Пискаревской набережных и других улицах.
С утра Петербург заметает снегом. Утренний час пик собрал 7-балльные пробки, и они сохранялись почти до обеда. Средняя загруженность петербургских дорог днем оказалась не сильно меньше — 6 баллов вместо обычных трех. Плотнее всего было на Невском проспекте и проспекте Славы с Народной улицей, там наблюдались 8-балльные заторы.
Самые крупные пробки понедельника зафиксировали:
в 12:42 на внутреннем кольце КАД — 13,8 км от Колтушского шоссе до виадука над железной дорогой;
в 12:54 на Московском шоссе — 8,9 км от АЗС «Газпромнефть» до КАД;
в 10:08 на внешнем кольце КАД — 8,9 км от Красносельского шоссе до реки Новая;
в 9:04 на Парашютной улице и Коломяжском проспекте — 7,6 км от дороги в Каменку до Богатырского проспекта;
в 8:58 на улице Руставели и Пискаревском проспекте — 6,9 км от Северного проспекта до Свердловской набережной.
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