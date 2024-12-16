Снег заткнул дороги Петербурга пробками. Московское шоссе встало намертво

в 12:42 на внутреннем кольце КАД — 13,8 км от Колтушского шоссе до виадука над железной дорогой;

в 12:54 на Московском шоссе — 8,9 км от АЗС «Газпромнефть» до КАД;

в 10:08 на внешнем кольце КАД — 8,9 км от Красносельского шоссе до реки Новая;

в 9:04 на Парашютной улице и Коломяжском проспекте — 7,6 км от дороги в Каменку до Богатырского проспекта;