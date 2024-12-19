Слякоть и пробки. В Петербурге — 9 баллов

Источник: «Яндекс.Карты»







Вечерний час пик 19 декабря в Петербурге перевыполнил прогноз на пробки. Под ледяной дождь и потепление они выросли почти до максимального значения.

По данным «Яндекс.Пробок», в 18:30 загруженность петербургских дорог выросла до 9 баллов. Это на 2 балла больше обычного для вечера четверга. Прогнозировали «восьмерку».

До бордового цвета покраснели на картах улицы в районе площадей Восстания и Александра Невского, Садовая улица в обе стороны, набережные: Воскресенская, Кутузова, Синопская и Малоохтинская, Арсенальная, Свердловская, Пироговская, Выборгская. На Петроградской стороне плотно стоит Каменноостровский проспект и примыкающие к нему улицы. На Васильевском острове — 8-я линия В. О.

Заторы собрались на Лесном и Большом Сампсониевском проспектах, Светлановском и Пискаревском проспектах. На Колтушском шоссе — пробка в 9,2 километра от железнодорожного переезда до перекрёстка с Воейковским шоссе.

Дороги в Петербурге в четверг аномально загружены с самого утра. Весь день средний балл на «светофоре» пробок в «Яндекс.Картах» был на отметке 7. Днем в городе прошел ледяной дождь, а температура приблизилась к нулю: сейчас в городе –3 градуса.