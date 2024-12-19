Петербург не вылезает из пробок, а впереди — час пик

Источник: «Яндекс.Карты»







Вечерний час пик только приближается, а на дорогах Петербурга уже 7 баллов. Причем это средняя отметка загруженности дорог за весь день 19 декабря при обычных 4 баллах.

По данным «Яндекс.Пробок», 7 баллов даже для почти 17 часов в четверг — аномалия. Обычно в это время петербургские дороги загружены на 5 баллов. Хотя на этой напряженной и снежной неделе такие пробки в это время наблюдаются не в первый раз. А вот «семерка» как средний балл пробок за весь день — да. Максимумом этой недели были 6 баллов в понедельник.

При этом каких-то мегапробок сегодня не наблюдается, дороги загружены сильно, но более равномерно. Например, 10 баллов наблюдаются на Пискаревском проспекте, шоссе Революции и Рябовском шоссе. Из крупных заторов — 4-километровая пробка на Заневском проспекте, мосту Александра Невского, площади Александра Невского и Невском проспекте.

Заневский проспект сегодня оказался одной из самых загруженных улиц в принципе. В середине дня он и проспект Косыгина в сторону центра собрали 9-балльный затор. Плотно, но на 8 баллов, было также на Приморском проспекте, проспекте Славы и Народной улице. Но все самые крупные пробки в городе отстояли еще утром.