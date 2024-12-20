Самый новогодний тест: угадайте фильм по ёлке

До Нового года осталась какая-то мелочь, и мы категорически настроены встретить его как следует. Для этого и надо-то всего ничего: нарезать салаты, присмотреть рецепты праздничных напитков, нарядить ёлку и приготовиться к отдыху в ожидании чуда. А ждать его куда интереснее и веселее вместе с нашими тестами. В этом мы объединили самые запоминающиеся ёлки из новогодних и рождественских фильмов. Ваша задача — угадать их по кадру. Справитесь? Давайте проверим!
Эту ёлку вы точно должны отгадать за пару секунд. Откуда эта красавица?
«Один дома — 2» (0+)
«Один дома — 1» (0+)
«Один дома — 3» (12+)
«Один дома — 4» (0+)
А откуда эта ёлка, увешанная дождиком?
«Карнавал» (12+)
«Служебный роман» (6+)
«Ирония судьбы, или С легким паром!» (6+)
«Иван Васильевич меняет профессию» (6+)
В каком фильме так сказочно красиво?
«Гарри Поттер и философский камень» (12+)
«Щелкунчик и четыре королевства» (12+)
«Властелин колец: Братство Кольца» (12+)
«Хроники Нарнии» (12+)
Еще один легкий кадр, откуда эта ёлка?
«Гарри Поттер и Тайная комната» (12+)
«Гарри Поттер и Кубок огня» (18+)
«Гарри Поттер и узник Азкабана» (12+)
«Гарри Поттер и философский камень» (12+)
Премьера этого знаменитого рождественского фильма состоялась больше 20 лет назад. Узнали?
«Пережить Рождество» (12+)
«Последний отпуск» (12+)
«Дневник Бриджит Джонс» (18+)
«Реальная любовь» (18+)
Конечно, мы не можем обойти фильм «Ёлки». Угадайте, из какой части «Ёлок» (а их аж 11!) этот кадр
«Ёлки 2» (12+)
«Ёлки 1» (12+)
«Ёлки 3» (6+)
«Ёлки последние» (6+)
Откуда эта чудная ёлка?
«Карнавальная ночь» (0+)
«12 рождественских свиданий» (16+)
«Любите Куперов» (18+)
«Четыре Рождества» (18+)
Сейчас будет сложновато, сможете вспомнить, где видели эту ёлку?
«Громкая связь» (18+)
«Ёлки 10» (12+)
«О чем еще говорят мужчины» (18+)
«Новогодний рейс» (18+)
Подсказка: российский фильм 2008 года. Угадайте, откуда эта ёлка?
«Серебряные коньки» (18+)
«Тариф Новогодний» (18+)
«Замерзшая из Майами» (18+)
«Последний богатырь» (12+)
А это свеженький фильм 2023 года с Ларисой Гузеевой в главной роли. Откуда этот кадр?
«Тёща» (16+)
«Баба Яга спасает мир» (6+)
«Праздники» (12+)
«Новогодний шеф» (12+)