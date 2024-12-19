Тренд Нового года — 2025: елка с огромным бантом. Какие еще украшения сделать в этом стиле

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Соцсети заполнились роликами, в которых хозяйки и дизайнеры показывают новый тренд: украшают новогоднюю елку огромным бантом размером с дерево. Вместе с коллегами из Marie Claire и MyDecor рассказываем, откуда пошла эта мода и какие менее броские украшения можно сделать в этом стиле.

Как бы странно это ни прозвучало, украшение елок огромными бантами родственно моде на минимализм. В последнее время многие отказываются от традиционных громоздких игрушек и мишуры в пользу элегантных и аккуратных аксессуаров. Новогоднее дерево, украшенное одним большим бантом, выглядит не перегруженным и в то же время эффектным.

Одни делают такие банты из тюля, другие — из бумаги и фатина. Кто-то просто заказывает готовое украшение на маркетплейсах.

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Вот как сделать большой бант самостоятельно:

У широкого и длинного отреза ткани нужно подогнуть все края примерно на 2 сантиметра и зафиксировать их клеевым пистолетом. Затем нужно сложить полученную заготовку вдоль пополам и скрепить по периметру тем же клеем. После остается лишь завязать полученную основу в бант и прикрепить к стволу вашей елки с помощью проволоки.

Что еще можно украсить бантами

Подсвечники

Обычная атласная лента, небрежно завязанная вокруг подсвечника, способна придать интерьеру нотку шика. Если вам по вкусу монохромный интерьер, выберите ленту, гармонирующую с остальным декором. Но если хотите добавить дому ярких красок, смело используйте ленты насыщенных оттенков.

Рождественский венок

Красный бархатный бант на венке из еловых веток — это классика. Но вы можете выбрать любой другой материал и цвет!

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Ножки бокалов

Банты на бокалах придадут новогодней сервировке изысканности. И еще ленты разных оттенков — это отличный способ отметить свой напиток, чтобы не перепутать его с чужим на вечеринке.

Дверь

Яркий бант на входной двери подарит праздничное настроение не только вам, но и соседям!

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Елочные игрушки