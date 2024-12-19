Вы с ума сойдете: 8 необычных рецептов салата оливье — с ананасами, яблоком, сыром и без майонеза

Перед тем как начать экспериментировать и покушаться на святое, надо вспомнить базу. Хотя будем честны, даже ее в России уже давно делают не по канонам. Еще в прошлом веке классический в понимании аристократической элиты салат оливье превратили в «Зимний», из которого пропали раковые шейки, а мясо уступило место вареной колбасе.

15 раковых шеек;

3 рябчика;

300 г говяжьего языка;

10 перепелиных яиц или 4 куриных;

2 моркови;

3 огурца;

2 средние луковицы;

1 пучок свежего салата;

1 пучок петрушки;

4 ст. ложки соуса провансаль;

соль и перец по вкусу.

Отварите говяжий язык в кипящей воде с добавлением лаврового листа и душистого перца. Это процесс небыстрый, и на него уйдет 3–3,5 часа. Параллельно с этим запеките рябчиков со специями в духовке при температуре 180 градусов в течение 30 минут. В двух кастрюлях кипятим воду и отвариваем овощи и яйца до готовности.

После того как все части готовы, приступаем к процессу сборки. Очистите и нарежьте отваренные овощи и яйца. Мякоть готовых рябчиков отберите от кости, мелко нарежьте и добавьте к овощам. Язык также порежьте кубиками, по желанию можно оставить несколько кусочков для украшения. Добавьте раковые шейки, зелень, огурцы и лук. Заправьте всё соусом провансаль и выложите в самую любимую салатницу. По желанию украсьте кусочками языка сверху.