«Вы должны серьёзно повысить качество работы»: Путин обратился к спецслужбам по случаю Дня работника органов безопасности

Россия в настоящее время сталкивается с целым рядом серьёзных вызовов в связи с чем работники спецслужб должны серьёзно повысить качество работы по всем основным направлениям. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин, выступив с обращением по случаю Дня работника органов безопасности, который отмечается 20 декабря.

При этом, по мнению российского лидера, «отрадно, что нынешнее поколение сотрудников органов безопасности бережно хранит и развивает лучшие традиции своих предшественников». Поздравив сотрудников ФСБ, СВР, ФСО с праздником, Путин назвал их «верной, прочной опорой» России «на протяжении ее многовековой истории».

Ключевой задачей спецслужб глава государства назвал борьбу с терроризмом и попросил все органы безопасности, и прежде всего ФСБ, работать в этой сфере «предельно собранно и жёстко, задействуя весь накопленный опыт». Национальному антитеррористическому комитету Путин поручил «чётко координировать усилия, планировать превентивные меры и уделять повышенное внимание защите стратегических военных и гражданских объектов».

Особые требования в свете актуальных задач, по словам президента России, предъявляются к Пограничной службе ФСБ, которая должна наращивать техническую оснащённость погранорганов, комплектовать их подготовленными кадрами и отлаживать взаимодействие с подразделениями силовых структур и армейскими частями.

«Ответственные задачи стоят перед контрразведкой, в первую очередь военной: оперативно пресекать работу иностранных спецслужб, бороться с теми, кто организует диверсии и теракты, выявлять шпионов и предателей», заявил Владимир Путин.

Ранее стало известно, что генерал-полковник Николай Юрьев ушел с должности руководителя департамента военной контрразведки ФСБ.