Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+2°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+2°

пасмурно, без осадков

ощущается как -1

3 м/c,

южн.

 740мм 96%
Подробнее
2 Пробки
USD 103,42
EUR 107,96
Выход с "Лиговского проспекта-2"
Чем угощает Псков
Елки с детьми
Прямая линия с Путиным
Шуваловский лес под угрозой
Уголовные статьи для врачей
Тучков буян. А где парк?
Промышленный Петербург
Рейтинги "Фонтанки"
Власть РБК: глава военной контрразведки ФСБ Николай Юрьев ушел в отставку

РБК: глава военной контрразведки ФСБ Николай Юрьев ушел в отставку

4 685
9 комментариев

Генерал-полковник Николай Юрьев ушел с должности руководителя департамента военной контрразведки ФСБ. Об этом 19 декабря со ссылкой на два источника в силовых ведомствах сообщает РБК.

По информации издания, Юрьев ушел на пенсию по собственному желанию. Указ о снятии его с должности был подписан в понедельник, 16 декабря, причем собеседник РБК заявил, что решение об отставке было принято еще летом текущего года.

Обязанности главы контрразведки будет временно исполнять один из заместителей Юрьева, все остальные заместители остаются на местах, и из департамента никто больше не уходит, сообщил источник. Имя кандидата на вакантное место руководителя не озвучивается.

В 2018 году, когда военная контрразведка России отметила свое 100-летие, Юрьев в интервью ТАСС назвал основными задачами Департамента военной контрразведки ФСБ России в новое время «пресечение устремлений иностранных разведок к ВС РФ, добывание разведывательной информации об угрозах безопасности и пресечение террористической и диверсионной деятельности, направленной против войск».

В том же интервью Юрьев рассказал об основной задаче оперативной группы военной контрразведки в Сирии — обеспечении безопасности базы российских ВКС.

«И справляется она с ней успешно», — заявил он.

На одном из заседаний коллегии ФСБ России Владимир Путин назвал военную контрразведку «мини-ФСБ».

Дарим iPhone 16 — подпишитесь на тг-канал «Фонтанка SPB Online», чтобы быть в курсе важных новостей.

ПО ТЕМЕ
Николай Юрьев ФСБ Военная контрразведка Отставка Сирия
Лайк
LIKE4
Смех
HAPPY8
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY3
Печаль
SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
10
Resident_Ev1l
33 минуты
Ясно, базы в Сирии всё. И нечего было 10 лет корячиться.
Barmaley_5e4d0211d3423
35 минут
Сам ушёл? Не может быть ...
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Девелопер «Терминал-Ресурс» принял участие в итоговом Съезде строителей
19 декабря, 18:00
Новости компаний
Променяли Мальдивы на «Охта Парк». Жители островов выбирают зимний отдых в Ленинградской области
19 декабря, 17:15
Новости компаний
GloraX запускает новый формат отделки — «Ультралофт»
19 декабря, 16:40
ТОП 5
Новости компаний
Девелопер «Терминал-Ресурс» принял участие в итоговом Съезде строителей
19 декабря, 18:00
Променяли Мальдивы на «Охта Парк». Жители островов выбирают зимний отдых в Ленинградской области
19 декабря, 17:15
GloraX запускает новый формат отделки — «Ультралофт»
19 декабря, 16:40
МегаФон запускает продажи планшетов Fontel
19 декабря, 16:14
ЖК «Северная долина» и ЖК «Юнтолово» вошли в ТОП-100 крупнейших жилых комплексов России
19 декабря, 16:10
Чем хороша квартира на первом этаже в «Новом Лесснере»
19 декабря, 15:00
Оборудование ОРВД Концерна «Алмаз-Антей» установили в 2024 году на аэродромах России, Армении и Казахстана
19 декабря, 13:45
Чем заняться зимой на Царскосельских холмах
18 декабря, 18:00
Досрочно сдан в эксплуатацию первый этап жилого комплекса Master Place
18 декабря, 17:55
Успеть до курантов: как купить квартиру в 2024 году
18 декабря, 17:45
Апарт-отель Ladozhsky AVENIR получил заключение о соответствии
18 декабря, 17:17
Введена в эксплуатацию вторая очередь жилого комплекса «Тайм Сквер»
18 декабря, 17:10