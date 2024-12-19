РБК: глава военной контрразведки ФСБ Николай Юрьев ушел в отставку

Генерал-полковник Николай Юрьев ушел с должности руководителя департамента военной контрразведки ФСБ. Об этом 19 декабря со ссылкой на два источника в силовых ведомствах сообщает РБК.

По информации издания, Юрьев ушел на пенсию по собственному желанию. Указ о снятии его с должности был подписан в понедельник, 16 декабря, причем собеседник РБК заявил, что решение об отставке было принято еще летом текущего года.

Обязанности главы контрразведки будет временно исполнять один из заместителей Юрьева, все остальные заместители остаются на местах, и из департамента никто больше не уходит, сообщил источник. Имя кандидата на вакантное место руководителя не озвучивается.

В 2018 году, когда военная контрразведка России отметила свое 100-летие, Юрьев в интервью ТАСС назвал основными задачами Департамента военной контрразведки ФСБ России в новое время «пресечение устремлений иностранных разведок к ВС РФ, добывание разведывательной информации об угрозах безопасности и пресечение террористической и диверсионной деятельности, направленной против войск».

В том же интервью Юрьев рассказал об основной задаче оперативной группы военной контрразведки в Сирии — обеспечении безопасности базы российских ВКС.

«И справляется она с ней успешно», — заявил он.

На одном из заседаний коллегии ФСБ России Владимир Путин назвал военную контрразведку «мини-ФСБ».