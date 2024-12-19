Не Газпромбанком единым: Путин разрешил иностранцам платить за газ рублями любым кредитным организациям

Иностранные покупатели российского газа до 1 апреля 2025 года смогут расплачиваться за поставки рублями через любой банк России, а не только Газпромбанк. Это следует из указа президента РФ от 19 декабря, опубликованного на портале официального опубликования правовых актов.

Нынешний указ вносит изменения в предыдущий — «О специальном порядке исполнения иностранными покупателями обязательств перед российскими поставщиками природного газа». В обязанность покупателей входило до снятия санкций с Газпромбанка приобретать российские рубли самостоятельно и переводить их на счета «Газпрома» в Газпромбанке в оплату поставок газа.

Газпромбанк в ноябре был включен в санкционный список США, и разрешение на операции с ним истекает 20 декабря. Указ Путина, таким образом, подписан за день до дедлайна.

«До 1 апреля обязательство по оплате иностранным покупателем поставки природного газа считается исполненным в случае зачисления средств в рублях на открытый в российской кредитной организации рублевый счет», — говорится в новом указе.

В указанный срок иностранцы получат отсрочку для оплаты российского газа через Газпромбанк, что необходимо для принятия мер по смягчению или отмене санкций против банка, отметил заместитель председателя правления «Газпрома» Фамил Садыгов.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Между тем американское Министерство финансов ослабило ранее введенные санкции для Газпромбанка: регулятор частично разрешил сделки с Газпромбанком. Условие состоит в том, что они касаются только атомной энергетики: например, добычи и обогащения урана, а также производства топлива для АЭС.